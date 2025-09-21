Las 7 zapatillas más buscadas este otoño e invierno 2025/2026

Con el otoño a la vuelta de la esquina, las zapatillas son la opción perfecta 'multiusos' para sustituir a las sandalias y el calzado abierto. Por su confort y por su estilo, las 'sneakers' se han convertido en la opción ideal para el día a día, la oficina e incluso para encumbrar un 'outfit' de fiesta.

Según un estudio de JD Sports, las deportivas vuelven a ocupar un lugar destacado en el panorama de la moda otoñal en España, con un aumento del 226% en las búsquedas en Google de "moda de otoño" en las últimas semanas. En el ránking de los modelos más buscados de este grupo minorista líder mundial en venta de ropa y calzado deportivo y de 'streetwear', con 4.500 tiendas repartidas por todo el mundo, podemos constatar un regreso de las suelas delgadas frente a las 'chunky' extragruesas, que el 'animal print' no acaba de irse, que el estilo metalizado (sobre todo en plata) mola bastante, así como los colores 'nude', chocolates y tierra; también los tonos vibrantes rollo Ágatha Ruiz de la Prada.

Teniendo en cuenta el 'street style' visto durante la semana de la moda de Copenhague, una de las citas con más inventiva e influyentes del panorama mundial, los diseños retro de los años 70 y 80 pisarán con fuerza, así como apuestas más arriesgadas, como las llamadas 'sneakerinas' (mezcla de deportiva y bailarina), o las de caña alta (simulando los botines de boxeo).

📌 Estos son los 7 modelos más buscados para este otoño-invierno:

Nike Cortez Con un incremento del 115% de las búsquedas y más de 31.500 visualizaciones en TikTok en el último mes, según el análisis de JD Sports, el modelo retro de la marca del 'swoosh' que lucía Tom Hanks en 'Forrest Gump' se impone como el más demandado entre la clientela. Su perfil bajo y su diseño 'vintage' combina especialmente con pantalones anchos, chaquetas universitarias y faldas midi. Para quienes gustan de darle a sus 'looks' un aire nostálgico. ➡️ PRECIO: 90€

Modelo Cortez de Nike. / EPC

Adidas Tokyo Como marca, la germana Adidas se lleva la palma con varios modelos en el podio de los más deseados. Además del tirón que siguen teniendo las Campus (120€) y las Samba (130€), la última moda son las Adidas Tokyo. Se lanzaron en 1964, para los Juegos Olímpicos de Tokio, como zapatillas de entrenamiento de atletismo. En su día, supuso el primer pelotazo de Adidas en el mercado asiático. Ahora, las 'influs' las llevan con vaqueros 'baggy' y faldas lenceras. ➡️ PRECIO: 100€

Modelo Tokyo de Adidas. / EPC

New Balance 9060 No solo Rosalía ama la marca nacida en Boston en 1906 que se ha convertido en el complemento más 'cool' de las chicas, ya vistan leggins o vestidos largos. Por su silueta de running, ancha y muy cómoda, a las 'sneakers' de New Balance se las conocía como las 'zapatillas de padre' cuando en los 90 la generación más joven, hasta los 20, enloquecía con Reebok y Nike. Hoy, tras un 'restyling' y cambio de estrategia de la compañía, apostando por patrocinios y embajadores, se ha colado entre las marcas más deseadas por los amantes de la moda. ➡️ PRECIO: 190€

La New Balance 9060. / EPC

Asics Gel 1130 Muy parecidas en su diseño a las New Balance 9060, en cuanto se las calzó esta primavera la modelo Kendall Jenner, se desató la locura por las Asics Gel 1130, convirtiéndose en un 'must'. Su diseño se inspira en el de las Gel-Kayano 14 (lanzado en 2008), de fuerte inspiración retro de los 2000, pero con un toque moderno, lo que las convierte no solo en una apuesta segura para la práctica del running sino en un básico del 'streetwear'. Combinan a la perfección con faldas midi, pantalones de cuero y vestidos largos. ➡️ PRECIO: 100€

El modelo Asics Gel 1130. / EPC

Vans Authentic El próximo año las Vans Authentic celebrarán su 60º aniversario, pues fueron las primeras zapas diseñadas por Paul Van Doren y sus colegas en la tienda original de Anaheim (California). Símbolo de la cultura juvenil de la costa oeste de EEUU, en especial de los 'skaters', con el tiempo se convirtieron en símbolo de la contracultura, desde los punks a los grunges (eran las preferidas de Kurt Cobain, por ejemplo). El modelo se convirtió en objeto de culto entre los amantes de la moda desde que Alessandro Michele las customizara por primera vez cuando aún estaba en Gucci; ahora, de nuevo, acaba de sacar otra colaboración 'premium', esta vez bajo el paraguas de su actual casa, Valentino Garavani. ➡️ PRECIO: 75€

Vans Authentic, un clásico desde los 60 y 70. / EPC

Puma Speedcat Ballet Elegantes y cómodas, románticas y deportivas, así es la fusión de 'sneakers' y 'ballerinas' que dan como resultado las 'sneakerinas', las zapatillas más 'cool' de la próxima temporada otoñal. Marcas de lujo como Louis Vuitton o Miu Miu han presentado sus propias versiones, pero para el común de los mortales Puma ha lanzado una versión más asequible, las Speedcat Ballet, una de las preferidas de la cantante Dua Lipa o la modelo Iris Law. ➡️ PRECIO: 80€

El modelo Speedcat Ballet de Puma.jpg / EPC

Salomon XT-6 Diseñadas para tener un buen agarre en montaña, las Salomon XT-6 son también el calzado preferido de los urbanitas y de presentadores todoterreno como David Broncano, que no duda en combinarlas con traje en su programa de televisión 'La Revuelta'. La empresa de equipamiento francesa, fundada en 1947 que empezó especializándose en esquí, ha conquistado desde hace años la esfera de la moda, por su versatilidad y buena combinación con vestidos largos, gabardinas y chaquetas de cuero. ➡️ PRECIO: 180€