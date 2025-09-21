La Sala Beckett abre su esperada nueva temporada con el poder de la palabra

El lema de la nueva temporada de la Sala Beckett presenta la profundidad y simbolismo que hay detrás de su apuesta por la dramaturgia textual y de las creaciones contemporáneas. ‘L’infinit dins d’una capsa’ transforma la programación 2025/26 en un viaje ecléctico por diferentes generaciones, estilos y lenguajes que tienen en común un mismo objetivo: hacer del teatro de texto un lenguaje vivo y en permanente evolución.

La Sala Beckett mantiene su compromiso y filosofía con la autoría y creadores que dan forma al presente y al futuro de la escena, al tiempo que agrandan su propia personalidad. Nombres como Paula Vogel, Lluïsa Cunillé, Alícia Gorina, Mos Maiorum, Las Huecas o Bàrbara Mestanza serán protagonistas de una especial temporada en una sala que cuida su identidad estrenando una nueva imagen gráfica -diseñada por Aleix Font- y página web: salabeckett.cat.

Producciones propias con sello Beckett

La primera gran producción propia llegará a comienzos de 2026 con ‘Com vaig aprendre a conduir’, de Paula Vogel, premio Pulitzer y una de las autoras más reconocidas en Estados Unidos. Aunque la pieza es muy conocida en el ámbito internacional, en Cataluña será la primera vez que se estrene.

La sala también llevará a escena ‘Tinc un bosc al cervell’, de Guadalupe Sáez, ganadora del programa de ‘Ayuda Benet i Jornet 2024’, en una puesta en escena dirigida por Alícia Gorina. Y en mayo -en este mes de tantos despertares emocionales- se estrenará ‘Abraça’m fins que m’adormi’, un monólogo poético y delicado de Cesc Colomina sobre el amor primerizo, interpretado por Roc Bernadí.

‘DEL FANDOM AL TROLEIG. Una sàtira del bla bla bla’, escrita y dirigida por Berta Prieto / ©Kiku Piñol

Estrenos y recuperaciones para abrir la temporada

La temporada se inaugurará con ‘El potser com a públic’, del pintor y poeta Perejaume, dentro del Festival Alcools. Durante el primer trimestre también se recuperarán montajes recientes que agotaron entradas en temporadas anteriores, como ‘De l’amistat’, del colectivo Las Huecas, o ‘Casa Calores’, de Pere Riera, una obra que retrata con ternura y sensibilidad el paso del tiempo en un hogar.

Y entre las nuevas propuestas destaca ‘DEL FANDOM AL TROLEIG. Una sàtira del bla bla bla’, escrita y dirigida por Berta Prieto, una mirada generacional que reflexiona con ironía sobre el overthinking de la generación Z. Será el primer estreno del nuevo curso.

Coproducciones y estrenos compartidos

La Sala Beckett refuerza su red de colaboraciones con varios estrenos en coproducción. Se podrá ver ‘Tallar-se un peu amb una motoserra’, de Bàrbara Mestanza, sobre la cultura de la cancelación, y ‘Oficina de vida independent’, comedia de Núria Vizcarro dirigida por Carmen Marfà. También hay que subrayar en rojo ‘Dinamarca’, de Lluïsa Cunillé, con Pere Arquillué e Imma Colomer bajo la dirección de Albert Arribas.

‘El meu germà, Bernard’, de Ester Villamor y Berta Giraut / ©Kiku Piñol

Además, llegarán ‘Un tall, dos terços’, de la compañía Les Lloronas, con dirección de Marc Cartanyà Pena y Rita Molina Vallicrosa, y ‘Tendrament’, la primera creación conjunta de Judit Colomer y Pau Vinyals, una pieza íntima donde el público se convierte en cómplice de su imaginario personal. Cada actuación es especial y diferente. Una experiencia inolvidable.

También se suma el estreno de ‘El meu germà, Bernard’, de Ester Villamor y Berta Giraut, un homenaje poético y multidisciplinario a partir de los textos de Bernard-Marie Koltès.

Residencias, autoría y ayudas a la escritura

El dramaturgo Oriol Puig Grau será el autor residente de la temporada, con un proyecto centrado en la desobediencia que verá la luz en la sala. En cuanto a la compañía residente, el espacio acogerá a La Moukhles & Sentís, que desarrollará un nuevo espectáculo titulado ‘Abecedari’, sobre el legado generacional.

La sala también ha otorgado ayudas a los autores Marta Aguilar, Marc Angelet e Iván Morales, quienes desarrollarán nuevos textos gracias a las becas de apoyo a la escritura ‘Ayuda Benet i Jornet 2025’.

Ciclos, festivales y efemérides

La programación se completa con festivales y ciclos que amplían la mirada artística de la Sala Beckett. Entre ellos, el nuevo ciclo Vocigrapharium, dirigido por Júlia Barbany, dará voz al cómic underground en colaboración con la editorial Apa Apa Còmics, llevando las viñetas a escena con ilustradores, intérpretes y músicos.

Temporada 2025-26_Nosaltres els sense nom / ©Kiku Piñol

También se celebrarán el anteriormente mencionado Festival Alcools, el Festival Escena Poblenou —con la pieza ‘Nosaltres, els sense nom’, de Mos Maiorum y Joan Yago— y el Festival Clàssics, que refuerzan la dimensión cultural del espacio.

En noviembre se conmemorarán dos efemérides: el 30 aniversario de la compañía Hongaresa Teatre, con el espectáculo ‘El camino de la sal’, y los 50 años de la muerte de Franco con ‘Fracaso Renal Agudo’, una propuesta creada por Eduard Olesti a partir de una idea de la editorial Club Editor y textos de Mercè Rodoreda, Joan Sales y Blai Bonet.

Temporada 2025-26 Sala Beckett / ©Kiku Piñol

Una nueva identidad visual

La Sala Beckett estrena también una nueva imagen gráfica, firmada por Aleix Font, además de la renovación completa de su página web, que refuerza su personalidad visual y su presencia digital.

Así respira la Beckett para este 2025/26. Desde ya se pueden adquirir entradas para cada sesión desde la página web de este infinito ‘Obrador Internacional de Dramatúrgia’.