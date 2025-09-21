Iron Maiden y el choque de los festivales de metal

De todas las batallas, pugnas y rivalidades del mundo de la música en directo, que no son más que las propias de un potente sector económico como tantos otros, hay un frente del que no hablamos mucho y es el de los festivales de heavy metal y hard rock. Sorprende que las tres citas más importantes del ramo en España, el Rock Fest Barcelona (Santa Coloma de Gramenet), el Resurrection Fest (Viveiro, Lugo) y el Rock Imperium (Cartagena), se hayan celebrado en 2025 el mismo preciso fin de semana, y que, de nuevo, vaya a ser así en 2026.

Este verano, los tres se colocaron a finales de junio (días 26-29), y el año que viene los tres se mueven al siguiente fin de semana, entre el 1 y el 5 de julio. En 2024 practicaron fechas escalonadas, lo cual permitía al público metalero la posibilidad de montarse una ruta tranquila por dos de esas citas o incluso las tres. Ahora, con ese solapamiento, toca elegir o disponerse a cruzar la península a toda velocidad (distancias de entre 600 y 1.000 kilómetros) para cazar a una banda aquí y a otra allá, perdiéndose a otras en el camino.

En esa concentración hay factores locales, de disponibilidad de recintos, pero también un pulso por la centralidad en el circuito y movimientos para encajar en la agenda de los grandes grupos que se sabe que van a estar de gira en esas fechas. Y ahí está Iron Maiden, que ha anunciado una gira europea para 2026 que por ahora no incluye a España, pero que la acabará incorporando.

El ‘tour’ es la extensión de la campaña ‘Run for your lives’, que el pasado julio pasó por el Metropolitano, y que el año que viene se centrará en ciudades excluidas este año. Quedan por desvelar, como ha anunciado el grupo, algunos conciertos en festivales. El Rock Fest no tendrá esta vez a Iron Maiden, que, si bien pasó por Can Zam en 2016, actualmente en Barcelona ya llena estadios. Para la banda, es más estratégico acudir al Resurrection Fest y al Rock Imperium, cuidando territorios donde difícilmente podrán congregar a 50.000 personas como en el Estadi Olímpic, pero si encabezar muestras muy enraizadas y donde les pagarán buenos cachés. Ambas reciben aportaciones de las administraciones por vías como la promoción turística.

Hacia ahí apunta Iron Maiden en su visita a España en 2026. Fechas que no tardará en anunciar y que se situarán en algún lugar entre el 28 de junio (concierto en Lyon) y el 7 de julio (Lisboa). ¿Guerra de festivales? El lenguaje bélico no me convence, aunque hay que decir que es muy del gusto de Bruce Dickinson.