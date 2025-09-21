Ethan Coen y Tricia Cooke: Una 'bostoniana' pareja de cineastas 'queer'

Ethan Coen y Tricia Cooke se conocieron en 1989, en el rodaje de 'Muerte entre las flores'. Ethan era el director, junto a su hermano Joel —'Muerte en las flores' era la tercera del tándem artífice de clásicos como 'Fargo' y 'El Gran Lebowski'— y ella, la montadora. Cuatro años después se casaron. Hollywood corrió entonces un tupido velo sobre el matrimonio, que a Henry James —al que no citan en vano en su primera película juntos—, le hubiera encantado. Porque en cierto sentido es un matrimonio bostoniano, sólo que, en vez de estar formado por dos mujeres, lo está por un hombre y una mujer. Sí, han tenido dos hijos, pero también parejas al margen sin jamás dejar de trabajar (y vivir) juntos. Oh, sí, Cooke está detrás de todas las películas de los Coen desde 'Muerte en las flores'.

Es curiosa la manera en que 'Chicas a la fuga', esa primera película que escribieron juntos —y que se estrenó el año pasado—, un neo noir queer que a la vez es una road movie queer, refrescantemente absurda, protagonizada por una Margaret Qualley en perpetuo estado de gracia —ella es, en sí, la película, y eso que Pedro Pascal, o su cabeza, también figura en el reparto—, pasó desapercibida. Es una película de un Coen, y de prácticamente otro, puesto que Cooke está detrás —a buen seguro— de todos fabulosos los personajes femeninos que los hermanos han escrito a lo largo de su impecable carrera, y de esas situaciones absurdas que sólo destilan el absurdo de cualquier existencia que se observe a sí misma en busca de esa clase de deliciosamente cómicos tesoros.

Y sin embargo no es percibida como otra cosa que un divertimento, una especie de estrambótica nota al pie —sólo hay en la película sexo entre chicas, y prácticamente no se habla de otra cosa que de sexo, hasta aquello que se ha perdido y las chicas han encontrado, aquello por lo que están siendo perseguidas, es un algo que cosifica, por una vez, no a la mujer sino al hombre, un molde de su instrumento, del de diversos prohombres entre los que figura un senador republicano, interpretado por Matt Damon—, algo ante lo que encogerse de hombros y preguntarse algo parecido a: "Lo próximo que harás, Ethan, será con tu hermano, ¿verdad?". Quizá por eso avisaron, ya entonces, de que la cosa iba en serio. Ya habían escrito una segunda película, y tenían en mente una tercera.

La segunda acaba de estrenarse. La protagoniza también Qualley —"las escribimos pensando en ellas", admitió el matrimonio en una entrevista conjunta—, que además se encarga de la música. Se titula 'Honey, don't! y el corte es idéntico al de la anterior: humor absurdo, asesinatos absurdos, persecuciones absurdas, sexo, amor y deseo lésbico a raudales, personajes inolvidables made in Coen, y, por supuesto, un montón de juguetes sexuales, todos ellos "muy caros", según Tricia. Oh, y también hay un gato. Creían que iba a ser fácil rodar con un gato. "En El largo adiós de Robert Altman parece fácil. Qué escena tan impresionante. ¿Cómo debieron rodarla?", se preguntan el uno al otro en una de las innumerables charlas entre ambos que pueden encontrarse en YouTube.

Es probable, pienso, que si las películas de la pareja no apostasen tan claramente por lo queer —a todo esto, creo que aún no he mencionado que Cooke se define como queer y lesbiana, y su marido, como un hetero clásico—, serían recibidas como apetecibles rarezas de culto. Lo son, sin duda, sobre todo, por su carácter lúdico, y en extremo punk, rompefronteras de todo tipo sin perder de vista ni 1) el formato del noir delirante, y 2) el tono que aúna mala suerte infinita, cotidianidad casi metafísica, y una ingenuidad que ya empieza a dar sus retorcidos frutos en otros directores, ¿o no era 'Anora', la película de Sean Baker, una película post-Coen? Lo son, decía, pero tal vez lo sean más en el futuro, cuando lo que importa no dependa de la opinión de los que aún siempre opinan.

Tal vez por eso no se han limitado a hacer una película. Tal vez por eso desde el principio tenían claro que sería una trilogía. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a ocupar un espacio que no existe, cuando uno va a poner un pie en un camino que aún no se ha recorrido, debe asegurarse de no estar solo para que el esfuerzo no sea en vano. Tal vez, se dijeron, Coen y Cooke, si sólo hacemos una película, pase desapercibida, sea etiquetada —como lo fue— como una suerte de Arizona Baby menor, reciba algún tipo de tibio beneplácito, y listo. Si seguimos, debieron decirse, seguramente cabrearemos a alguien. Y entonces se nos tomará en serio. O, al menos, se hablará de nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo. Por supuesto, esta segunda película no ha gustado tanto como la anterior. No porque sea peor, sino simplemente porque es. Sí, el mundo es aún el mismo.