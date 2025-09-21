Los conciertos de la Mercè 2025: 10 espectáculos para no perderse en la inmensidad del cartel

1) Tarta Relena Helena Ros y Marta Torrella han demostrado que es posible construir un discurso musical contemporáneo a partir de materiales como la poesía de Safo o el canto tradicional sefardita, cantando en lenguas como el griego antiguo o el ladino, y fundiendo armonías vocales y pistas electrónicas. Puesta de largo de su tercer álbum, ‘És pregunta’. Cerrará el dúo electrónico británico Space Afrika. Martes, 23. 22.00 horas. Teatre Grec

2) Pussy Riot El colectivo disidente ruso desplegará una nueva versión de su ‘Riot days show’, un espectáculo creado precisamente en Barcelona durante su residencia en la capital catalana. Un concierto que es un manifiesto de la formación, una crónica de su historia y una llamada a la libertad. “¡No es solo música, es teatro y resistencia!”. Martes, 23. 23.00 horas. Plaza Catalunya.

3) Homenaje a Antonio González, ‘El Pescadilla’. Se cumple este año el centenario de este ilustre gitano flamenco, pionero de la rumba catalana (Barcelona, 1925; Madrid, 1999), y la Mercè lo homenajea con un concierto en el que Xavier Batllés (Orquestra Mirasol), se juntará con músicos de nuevas generaciones y sendas figuras de la saga familiar, la bailarina Antonia González Amaya y el guitarrista Carlos Carmona González. Miércoles, 24. 20.00 horas. Avenida de la Catedral

4) Lia Kali + Rigoberta Bandini + Mushka El tradicional escenario ‘Mediterràniament’ despliega un cartel pop encabezado por estas tres figuras de la moderna escena catalana. Lia Kali, con sus artes urbanas mestizas, plasmadas en el álbum ‘Kaelis’; Rigoberta Bandini, transformada en la catatónica ‘Jesucrista Superstar’, y Mushka, proyectando el catálogo de inseguridades de su electrónico ‘Nova bossa’. Viernes, 26. 21.00 horas. Playa de Bogatell

5) Queralt Lahoz & Werkha La cantante de Santa Coloma de Gramenet, capaz de absorber géneros como el son cubano y la copla desde la electrónica, se alía con el productor y multinstrumentista Werkha, británico de Manchester, la ciudad invitada de esta Mercè. Un concierto único, gestado en la residencia de Queralt en la Fabra i Coats. Abrirá la noche otro talento mancuniano, la cantautora pop Chloe Slater. Viernes, 26. 22.00 horas. Avenida de la Catedral

6) ‘Cançons amagades’ La Mercè es también territorio para sembrar propuestas singulares. Una de las más especiales corre a cargo de los compositores y cantantes Anna Andreu, Mar Pujol y Ferran Palau junto a la violoncelista Bruna González. Un espectáculo en el que se adentrarán en sus respectivos repertorios y se mezclarán para reunir su talento y sensibilidad en colaboraciones únicas. Viernes, 26, 22.30 horas. Plaza Catalunya.

7) La Tania La voz de esta cantante alicantina es tan preciosa como especiales han sido los primeros pasos de su carrera: apuesta de Sony, pasional disco de debut en enero y, semanas después, Goya a la mejor canción por la fantástica ‘Los almendros’, de crédito compartido con su pareja, el guitarrista Yerai Cortés, y C. Tangana. Tiempo para la emoción desde lo más profundo, y también para el ‘Teteo’ con Papá Levante, su reciente colaboración. Viernes, 26, 22.30 horas. Moll de la Fusta.

8) ultralone El BAM siempre ha servido de escaparate para nombres del futuro que llegan a toda velocidad. Atentos, pues, a la marcha que lleva ultralone, el último guardián del trap en catalán. Este joven de Berga gasta pócimas e ingenio casero y acaba de publicar ‘Farmàcia de guàrdia’ porque, como dice él, “treballo de nit, Toni Cruanyes”. ¡El trap en catalán vive! Sábado, 27, 16.30 horas. Antiga Fábrica Estrella Damm.

9) Maria Arnal En su nueva vida como artista en solitario, Maria Arnal juega a deslumbrar con ‘AMA’, ambicioso artefacto pop de lectura feminista y acabado futurista que se sirve de las nuevas tecnologías y la IA para celebrar reivindicar la voz como instrumento total. Pop del futuro con raíces tradicionales y generoso aparato coreográfico que la barcelonesa, en colaboración con el laboratorio islandés Intelligent Instrument Lab y el Barcelona Supercomputing Center, concibe como experiencia híbrida y desafío a los límites tradicionales de la canción. En el Sónar, donde estrenó el espectáculo, maravilló. Sábado, 27. 22 horas. Teatre Grec.