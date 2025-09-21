Fiesta Mayor
Buscador: Todos los conciertos de La Mercé 2025 en Barcelona
Los conciertos de la Mercè 2025: 10 espectáculos para no perderse en la inmensidad del cartel
La Mercè 2025 llenará a partir de este martes 23 de septiembre la ciudad de propuestas artísticas de todo tipo. Parte importante de su programación son los espectáculos musicales, que se alargarán hasta el domingo 28, cuando el Piromusical cerrará la Fiesta Mayor de Barcelona. La Mercè despliega un inmenso cartel musical con un centenar de conciertos en 14 espacios de la ciudad con nombres diversos y de peso y en el que luce, sobre todo, el talento local.
A continuación, pueden consultar toda la programación musical en un buscador que permite filtrar por día, escenario y nombre del artista. Además, para no perderse en la inmensidad del cartel, EL PERIÓDICO ofrece una selección de conciertos recomendados, con al menos una propuesta por día.
