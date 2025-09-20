Sebastián Yatra, el cantante romántico de toda la vida, entre confesiones y llamaradas en el Palau Sant Jordi

Sebastián Yatra se trabajó su proyección como chico enamorado del amor y yerno adorable con una ristra de temas de éxito (Traicionera, 2016 y las que siguieron) y ahí sigue, modulando ahora las tramas reguetoneras y adoptando un perfil más abierto, pop y baladista. Ofrece un cancionero lleno de confidencias con cierto halo místico-trascendente: Milagro, su cuarto disco, apunta, por lo visto, a las cosas importantes que nos pasan y que se deben al destino, a la providencia o a una conjunción astral. O algo así.

Lo de este sábado en el Palau Sant Jordi, que lució menos poblado que hace tres años (por debajo de la media entrada: sí, hay que empezar a decir que no todo es sold out en esta era dorada del directo), fue más concierto y menos show, sin bailarines y con un sexteto de músicos suministrador de texturas pop-rock. Montaje con andamios propios de una obra y llamaradas un poco exageradas (que esto no es Rammstein). Las canciones de este colombiano de Medellín no tienen doble fondo y sus estribillos son de primera lectura (la titular, que abrió la sesión, seguida de Lienzo y la muy popular y resultona Tacones rojos), si bien conectan por un carril lleno de invocaciones a la sinceridad, las pulsiones sensuales y los buenos deseos.

Como en No hay nadie más, cuando, trasladándose a un pequeño escenario en la pista, cedió el micro a una fan llamada María, que compartió con él y con todo el Sant Jordi su episodio de desengaño amoroso (María, todo va a estar bien!!!, replicó la pantalla). La gira se titula Entre tanta gente y procedía pararse a atender los anhelos y zozobras anímicas de la afición, entendemos. Yatra, hombro al que arrimarse, consejero del corazón y alma sensible que no dejó de recordarnos que no es de piedra. “Yo no puedo venir a esta ciudad, porque uno se enamora muy fácil”.

Después de todo, Sebastián Yatra es una versión más o menos puesta al día (sin audacias en sonido ni en producción) del vocalista romántico de toda la vida. En el núcleo del concierto se decantó por la balada meridiana en Un año, En guerra (en dueto con la venezolana Joaquina) y La pelirroja, pieza tras la cual se montó un número de striptease silueteando su figura detrás de la pantalla.

El segundo invitado, el también venezolano Gus, insufló un plus de brío a París. Fue a partir de ahí cuando todo despegó por fin, con Chica ideal como carta clave, el asalto reguetonero titulado 2AM, que tantos disgustos habrá dado a los fans de Dido (suyo es el profanado Thank You) y el número definitivo, Vagabundo, que puso al Sant Jordi en pie tras casi dos horas y que trajo aparato eléctrico, guitarras rockeras y gran humareda. Yatra romántico, sí, y con ganas de impresionar.