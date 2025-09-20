Crítica de 'El Mestre i Margarita' (Lliure): Rigola descongela su gran formato

Ocho años después, Àlex Rigola vuelve a la sala grande del Teatre Lliure que dirigió y la inauguración de la temporada se viste de acontecimiento. No es para menos, 14 intérpretes al servicio de la monumental novela 'El Mestre i Margarita'. En la adaptación se combinan con suerte dispar la intimidad de su teatro más reciente –las obras de proximidad del Heartbreak Hotel– con esa espectacularidad un punto gamberra que habíamos echado de menos.

La novela de Mijaíl Bulgákov, escrita en plena represión estalinista y publicada póstumamente en los años sesenta, es un artefacto literario complejo que Rigola y su adaptación trasladan al escenario sin renunciar a su grandilocuencia de base. Un destilado de dos horas y media que cabalga raudo, especialmente en su dinámica primera parte. En Moscú, la irrupción del diablo y su séquito de criaturas extrañas destapan la corrupción y la mezquindad de la sociedad soviética. Ecos de presente, claro, ¿o no se parecen aquellos responsables teatrales a los nuestros? En paralelo asistimos a la tragedia íntima de un escritor menospreciado y su pareja que se verá arrastrada a pactar con lo sobrenatural. Se suma una tercera trama bíblica protagonizada por Poncio Pilato que dota al conjunto de un espesor filosófico y moral.

En el cruce entre sátira, metafísica y fábula amorosa se han inyectado edulcorantes pop: la troupe infernal viste como los 'drugos' de la 'Naranja mecánica', y mientras cometen sus tropelías suena 'I Feel Love' de Donna Summer. En este clima dionisíaco y testosterónico se lleva la palma el diablo supremo Woland que interpreta Francesc Garrido: la mejor versión de su cadencia melosa convierte cada aparición del personaje en un pequeño aquelarre de seducción y amenaza. Menos suerte corren el maestro sin nombre (Nao Albet) y Margarita (Laia Manzanares), que en el recorte de páginas han perdido la consistencia de su amor y sus motivaciones. Cuesta saber quién es ella más allá de la desnudez impuesta. Puede que a los fans de la novela les tuerza el gesto la síntesis de momentos icónicos como el vuelo sobre la ciudad y la elipsis total de la gran fiesta bacanal. Gajes del oficio de adaptar novelas.

Si el montaje de Complicité en 2012 nos mostró la cara más grandilocuente de la historia, con su 'Mestre i Margarita', Rigola firma una pieza de autor que destaca en su explosivo carnaval de denuncia social y no tanto en su parte más íntima y sutil. Con una solidez casi pictórica, la iluminación de Raimon Rius refulge entre el minimalismo escenográfico. Los hallazgos visuales de textura lynchiana nos retrotraen a la estética onírica de El público' (2015), sin perder la potencia narrativa de '266'6' (2007). Como si la hubiera rescatado del congelador, la fórmula Rigola de gran formato sigue funcionando (ironía, exceso, espejo de denuncia), aunque el deshielo haya sumergido la sutilidad de su teatro de cámara reciente. En todo caso, el sello conserva intacta su potencia y pone alto el listón del nuevo curso del Lliure.