Lloyd Llewellyn-Jones: "Cleopatra no era la reina del sexo que nos vendió la propaganda de Roma"

Antes de la famosa Cleopatra, la VII, hubo otras seis. Carismáticas, inteligentes y sin escrúpulos, fueron las "arquitectas" del poder de la dinastía egipcia de los Ptolomeos, repleta de complots, traiciones, incestos y asesinatos. El catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cardiff Lloyd Llewellyn-Jones , autor de ‘Los persas’ y ‘Babilonia’, las rescata del olvido en ‘Las Cleopatras’ (Ático de los Libros).

¿Cleopatra VII no habría sido quien fue sin sus seis antepasadas?

Cleopatra VII no fue un lobo solitario que surgió de la nada: fue producto de las mujeres de su linaje. Si ella pudo romper el techo de cristal fue porque las anteriores lo habían estado golpeando hasta debilitarlo. Sin sus predecesoras no habría podido funcionar en un mundo tan masculinizado.

Cuenta que además de astucia y ambición no dudaban en utilizar el atractivo sexual o su capacidad para engendrar futuros faraones para lograr poder.

Cleopatra VII tiene fama de ‘femme fatale’, de ‘vamp’. Pero no era la reina del sexo que nos dejó la propaganda de Roma. Fue mucho más que un cuerpo puramente sexual. En ninguna fuente antigua se la describe como bella, no era la Vivien Leigh o la Elisabeth Taylor del cine. Plutarco dice que era carismática, inteligente y que hablaba muchas lenguas, esos eran sus puntos fuertes. Julio César vio en ella a una igual a nivel intelectual. A Marco Antonio, que era un soldado más raso le fascinaba esa exhibición de poder y lujo. Recordemos cómo fue a verle a Tarso: en un barco dorado, vestida como la diosa Venus…, todo un numerito. Pero no creo tanto en ese relato de pasión shakesperiano. Para ella fue más un subidón político que una historia de sexo y pasión. Quería el acceso al poder tras el asesinato de Julio César, y Marco Antonio se lo ofrecía. Si pudiera hablar hoy se describiría como reina y madre. La maternidad la definió mucho como persona. Al nacer Cesarión centró su ambición en el futuro de su hijo, para que él heredara Roma de su padre, César, y Egipto de ella. Eso los historiadores lo pasan por alto.

Tras morir Marco Antonio, ¿cree que Cleopatra VII habría intentado acercarse a Octavio, heredero del poder de Roma?

Hay fuentes romanas que sugieren que ella lo intentó. No me sorprendería. Tenía el atractivo de una mujer mayor para un jovencito. Como política que era, era una buena táctica de supervivencia para ella y para su hijo Cesarión. Decide suicidarse cuando sabe que han matado a Cesarión.Ve que todo ha acabado.

El peor ‘crimen’ de las Cleopatras fue ser mujeres, mujeres con poder en un mundo de hombres, escribe. La historiografía las trata de ambiciosas, promiscuas, manipuladoras… Se las ha borrado de la historia...

Es el prisma masculino. Lo que en un rey hombre se veía como bueno en ellas no. A ojos de la historia hay que cambiar esto y superarlo. Las Cleopatras comparten la ambición, la ambición de mantenerse en el poder. Por eso han tenido mala reputación entre romanos e historiadores modernos. Eran magníficas políticas y diplomáticas y dirigentes en épocas de guerra, y mucho más competentes que sus esposos-hermanos en el poder. Fueron 150 años seguidos de gobierno femenino (del 192 a 30 a.C.).

El historiador británico Lloyd Llewellyn-Jones, durante su visita a Barcelona para presentar 'Las Cleopatras'. / Mar Armenteros

Sus cogobernantes varones, afirma, eran “necios, ineptos, pueriles, crueles”.

Sí. Y ellas tomaron el toro por los cuernos. No tenían alternativa. Si hubieran gobernado sus ineptos maridos la independencia de Egipto habría durado mucho menos.

Para llegar o seguir en el poder no tuvieron escrúpulos en matar a esposos, hijos, hermanos, hermanas…

Esto no es raro en el mundo de la política. Lo vimos con Stalin, o ahora con Putin y Trump. Cuando un rival es un obstáculo, te lo quitas de encima. Pero seguimos juzgando a las Cleopatras por hacer lo mismo que hacen tantos hombres en el poder.

Parece ponerse en la piel de mujeres que sabían que su destino era el incesto real para alcanzarlo.

Especulo con qué sentían ante esa realidad. Nunca lo sabremos. Eso nos acerca a ellas. Los Ptolomeos y las Cleopatras mantuvieron relaciones incestuosas sin precedentes. Su concepto de incesto dinástico real les reivindicaba como seres divinos. Eso creaba mucha tensión en la familia real porque los puestos para mantener el poder estaban limitados y se respiraba un ambiente muy claustrofóbico.

"A Cleopatra II, su hermano-esposo le envió un cofre como regalo de cumpleaños con el cadáver descuartizado del hijo de ambos"

Sorprende que con tanta consanguineidad no sufrieran más defectos genéticos.

En realidad, hay ejemplos de psicosis y de comportamientos sociópatas. Fiscón es un buenísimo ejemplo.

Es el apodo de "barrigón", por su obesidad, del ambicioso Ptolomeo VIII. A él lo sufrió especialmente su primera esposa y hermana, Cleopatra II. El día de la boda ordenó matar a su sobrino e hijastro Ptolomeo VII y lo que vino después aún fue peor...

Ella fue una mujer impresionante. Venía de un buen matrimonio con [su también hermano] Ptolomeo VI y a su muerte se vio obligada a casarse con el déspota, manipulador y cruel Fiscón. Fue macabro: él le envió un cofre como regalo de cumpleaños con el cadáver descuartizado del hijo de ambos, Menfita, dentro. [Ella exhibió los restos públicamente para alimentar el odio del pueblo contra él]. Ella se sobrepuso y gobernó sola 10 años dando a Egipto una época dorada.

Ptolomeo VIII, Cleopatra II y el hijo de ambos, Menfita, en un relieve del templo de Edfú. / Ático de los Libros

También hubo Cleopatras crueles.

A veces ellas se pasaron de crueles, sí. Cleopatra II también sufrió el desprecio de su hija Cleopatra III, que chuleaba ante ella de juventud y fertilidad [tras conquistar con 16 años a Fiscón, su tío y padrastro]. Pienso en cómo debió sufrir al ver que los relieves ponían a Cleopatra III como mujer del rey y a ella solo como hermana, desposeyéndola de las cualidades de reina y esposa. Estoy seguro de que Cleopatra III sabía lo del cofre.

"Es enriquecedor y perturbador a la vez intentar entender cómo el ser humano es capaz de hacer tanto daño a gente de su propia familia y de su misma sangre"

Cleopatra III acabó extrangulada por su hijo, que la borró de la historia; Ptolomeo XI mató a Cleopatra V; a Cleopatra Tea la mata su hijo, al que ella intentó envenenar; a Cleopatra III la estrangula su inepto hijo Ptolomeo X… el pan de cada día…

Sí. Utilicé fuentes orginales egipcias y griegas porque es complicado entender tantos actos atroces, la psicología familiar… Es enriquecedor y perturbador a la vez intentar comprender cómo el ser humano es capaz de hacer tanto daño a gente de su propia familia y su misma sangre.

¿Cuál es su Cleopatra favorita?

Cleopatra V. Vivió una vida traumática. Creció sin padres y la forzaron a casarse con [su tío] Ptolomeo X, hijo de Fiscón, también terrible (de tal palo tal astilla). Pudo gobernar en solitario nueve meses y fue buena. Luego tuvo que casarse con Ptolomeo XI [sobrino e hijastro], que la asesinó a sangre fría 19 días después de la boda. Él, criado en Roma, no concebía a una esposa dominante.