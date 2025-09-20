Cine
La celebrada novela infantil 'El tresor del capità Barracuda' da el salto a la gran pantalla
La película de animación se ha presentado este sábado en el Festival de San Sebastián
La novela infantil El tresor del capità Barracuda (El vaixell de vapor) da el salto a la gran pantalla. La popular aventura pirata inspira ahora El tresor de Barracuda, una película de animación que se ha presentado este sábado en el Festival de San Sebastián. Dirigida por Adrià García, la cinta quiere romper estereotipos con una heroína carismática, Guspira, que vivirá una travesía transformadora acompañada por la tripulación analfabeta de un barco.
En una entrevista con la ACN, García cree que la película no es una historia de aventuras “clásica”, sino que pone en valor el poder transformador de la lectura, que permite “actualizar el tradicional viaje en busca de un tesoro”. La película se estrenará en catalán y castellano el 26 de septiembre.
