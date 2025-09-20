Brighton 64 lanza su último álbum, ‘Se traspasa’, y emprende una larga gira apartada de los festivales: “Nos ignoran completamente”

El pasado marzo, Brighton 64 soltaba la noticia de que se separaba, y este viernes salió el álbum que pone fin a su catálogo: ‘Se traspasa’. La banda barcelonesa, autora de trofeos pop, muy vinculados al movimiento mod de los años 80, como ‘La casa de la bomba’, ‘Barcelona blues’ o ‘Haz el amor’, quería despedirse con canciones frescas, que convivirán con sus clásicos en la gira que emprenden este sábado en el Mercat de Música Viva de Vic y que se extenderá hasta finales de 2026, cuando llegue la hora del último adiós en la sala Apolo.

Algunas canciones del álbum deslizan una mirada retrospectiva, si bien en el primer ‘single’, ‘Hemos tenido suerte’, hay más brío que melancolía. Vienen a reconocer que, al fin y al cabo, todo ha ido bien. “Ves a los amigos que se han quedado en el camino y piensas que es una suerte estar aquí”, cavila el cantante y guitarrista Ricky Gil. El video se basa en fotos del grupo en distintas épocas que a través de la IA cobran vida y movimiento. “Lo ha hecho Albert (Gil), que da clases de diseño por ordenador. Nos gusta el contraste de un grupo que viene de una época pasada y de algo tan rompedor como la IA”.

País de envidias

Este tema habla de una prensa que, en los 80, les pronosticaba un par de telediarios, y de “compañeros de profesión” envidiosos. “También de gente que nos ha apoyado. Pero es cierto que en este país hay mucha envida, poca generosidad al valorar los méritos de los demás’”. La canción evoca sus inicios de un modo poco complaciente. “Dice ‘apenas teníamos voz, guitarras desafinadas...’, pero es que nosotros siempre hemos sido un poco desastre”, considera Ricky Gil. “No somos ese grupo que hace el ‘show’ perfecto, milimetrado, pero hay una frescura que no hemos perdido”.

La pieza de apertura, ‘2024’, apunta al alma barcelonesa de Brighton 64, mencionando escenarios como la plaza Reial o el Tibidabo. “Está muy relacionada con ‘Barcelona blues’”, estima Ricky Gil, a lo que Eric Herrera, batería de la formación, añade que “Barcelona es el plató de Brighton 64, y más que eso, es la patria del grupo”.

Cosas de hermanos

Cuando anunciaron su adiós, hablaron de “desgaste”. Ricky Gil amplía las razones y apunta al insondable mundo de los vínculos fraternales. “En la manera de trabajar con Albert hay unos papeles muy establecidos, y ya no damos más de sí. Muchas canciones son suyas y yo tengo que cantarlas. Llevo muchos años haciéndolo”, explica Ricky, que en 2021 publicó su primer disco en solitario, ‘Infinites rutes invisibles’. “He hecho cosas fuera de Brighton que me hacen sentir más cómodo, porque ahí digo lo que quiero decir. Y lo que quiero decir ahora se parece menos a lo que quiere decir Albert que cuando ambos teníamos 18 o 20 años y nuestro mensaje era más unitario”.

Brighton 64 se siente querido, si bien advierte “contradicciones”, apunta Gil. “Los medios nos tratan muy bien, pero los festivales nos ignoran completamente, con excepciones como el Mercat de Vic, que es otra cosa”. Herrera añade que, en Barcelona, “ni ‘primaveras’, ni ‘cruïlles’” han contado con ellos. Tampoco, actualmente, el festival mod por excelencia en España, el Purple Weekend, de León, donde sí actuaron en otros tiempos.

La banda presiente que su posición ante el ‘procés’, reflejada en canciones como ‘Juez y parte’, les ha pasado factura en el circuito español. “Muchos festivales en España dependen de dinero público y hay sitios donde está Vox”. Pero añaden que su gira se moverá por todo el estado y que Madrid es la segunda ciudad donde más seguidores tienen. Allí ofrecerán, en la sala Fun House, sendos conciertos, el 20 y 21 de diciembre.

Flotan proyectos artísticos por definir, mientras se prepara un documental sobre el grupo (a cargo de David Tutuaus y Dimas Rodríguez). Sea como sea, Ricky Gil lo tiene claro: “Creo que nunca dejaremos de hacer música”.