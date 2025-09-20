Àngels Margarit: "A la nueva directora del Mercat le recomiendo mucha paciencia"

Tras ocho como directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit (Terrassa 1960) vuelve a la danza como artista. Para alguien tan activa como ella la idea de jubilarse no entra en sus planes. Su despedida este septiembre coincide con la incorporación de su relevo, la chilena Maria José Cifuentes, una gestora cultural con un perfil diferente.

Esta temporada empieza con una de sus apuestas: 'Faula', un espectáculo de gran formato con talento local, en este caso una coreografía de Roser López Espinosa.

Es el Cèl.lula número 6. Esta fórmula la puse en marcha porque cuando yo empecé éramos una generación donde había colectivos con mucha gente que estaba descubriendo algo nuevo después del franquismo. No había estructuras como ahora y muchos empezamos a trabajar con espectáculos de gran formato. Aunque sin condiciones, lo hacíamos.

¿Era necesario apostar por el gran formato?

Muy importante porque es más agradecido para el público poco conocedor de la danza. Además, pese al talento y buen nivel en contemporánea no tenemos espacios públicos en condiciones que acojan en residencia a coreógrafos independientes. Tampoco hay compañías públicas. El gran formato desapareció tras la última gran crisis y había que recuperarlo. Hacía falta. Hay que producir desde el Mercat. Ahora solo falta acompañar mejor el proyecto administrativamente y ya tenemos bastantes espectáculos que hacen gira por Catalunya.

Àngels Margarit se despide como directora del Mercat de les Flors. / Jordi Otix / EPC

¿Ha mejorado el intercambio con Madrid?

El paisaje allí es cambiante pero nosotros hemos mantenido buenas relaciones con Teatros del Canal y Condeduque. También con Centro Danza Matadero. Varios proyectos Cèl.lula se han estrenado en Madrid y Valencia, como el de 'La Quijá' de Paloma Muñoz y 'Made of space', de María Campos y Guy Nader. Me preocupé mucho de que si producíamos una obra de gran formato con dinero público al menos girará por Catalunya. Pero han ido mucho más allá y muchas de las piezas han destacado en el panorama con nominaciones y premios.

En 2026 se cumplirán 20 años del Mercat como espacio para la danza.

Y tiene públicos diferentes, en Barcelona y en otros teatros porque se ha hecho un trabajo de colaboración y diálogo que será clave de cuando el Mercat cierre por obras y desplace su actividad a otras salas del territorio. Hay que crear más vínculos pero el diálogo está iniciado.

La nueva directora deberá pilotar la temporada itinerante cuando el Mercat inicie la rehabilitación integral. ¿Alguna recomendación?

A diferencia de mí, ella tiene experiencia de haber dirigido centros públicos y haber convivido con un centro en obras. Aún así, le recomiendo mucha paciencia. Si se cumplen las previsiones el Mercat debería estar listo en 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Universal de Barcelona.

Dígame tres cosas que la llenan de satisfacción de su etapa.

Primero, me siento orgullosa de la diversidad de la programación a nivel estético. Se ha ido desde los grandes formatos un poco más amables a cosas muy radicales, singulares o especiales. Se ha llegado a muchos públicos. Los diferentes públicos de la danza han respondido y muchos han tendido ganas de probar otras cosas que nunca habían visto. Segundo, del proyecto Cèl.lula que ha demostrado que se pueden hacer grandes formatos y girar. Un ejemplo de que si riegas, las plantas crecen. Tercero, las 'Costel.lacions' que requieren de una curaduría especial porque supone dar otra dimensión un artista, programando más de un espectáculo suyo. Hay artistas que para poder entenderlos necesitas acompañarlos de otra manera. Una casa de la danza como el Mercat ha de poder permitirse hacer este tipo de cosas.

¿Qué le ha faltado poder hacer?

Aumentar la estructura: somos poca gente para el proyecto que asumimos y no se trata de reducirlo sino de poner a algunas personas más. Sinceramente, hay que revisar cómo funcionan las estructuras públicas. La estructura de Consorcio no funciona para las artes escénicas. Tal vez iría mejor una ser una Sociedad Mercantil como el TNC o una Fundación, como el Lliure y el Liceu. La figura del Consorcio es muy restrictiva, es una figura jurídica que genera muchos problemas a la hora de desarrollar nuestro trabajo que hacer creación, producción y difusión de danza.

¿Falta agilidad?

Y otro tipo de autonomía respecto al Ayuntamiento de Barcelona.

¿Qué hará ahora? ¿Resucitará Mudances, su compañía?

Nunca decidí dejar de bailar. A los 57 llevaba 40 años de carrera. Empecé como profesional a los 17 y me han otorgado muchos premios. Con mi experiencia en Tensdansa quise dirigir el Mercat pero nunca decidí parar de bailar y de coreografiar. Fue extraño y poco natural para mí pasar de la sala de ensayo a estar sentada en un despacho tantas horas. Incluso en mi etapa en Mudances siempre estuve en el aula y busqué a alguien que se ocupara de la producción y administración. Siempre me ha interesado la investigación y la pedagogía.

¿Entonces?

No volveré a abrir la estructura de Mudances porque es algo muy difícil. Mi idea es volver de otra manera, sin prisa, a la creación y al cuerpo porque es lo que soy. Sin ganas de competir, quiero volver a estar implicada en proyectos pedagógicos, volver a coreografiar y a bailar pero sin agobios y sin calendario. En estos momentos con una transmisión del solo 'Una habitació d'hotel', una pieza del Festival de Sitges de 1989 que he hecho en muchos hoteles en diferentes países. La repuse en Barcelona en una retrospectiva que hice en 2010. Ahora haré una transmisión a otras intérpretes que lo bailarán en hotel Obelisco de Cali (Colombia). Y trabajo en una exposición del trabajo de videodanza de Núria Font, sobre todo en relación con las dos compañías con las que más trabajó: Mudances y Mal Pelo.

Ahora tanto el TNC, como el Lliure y el futuro Liceu Mar apuestan cada vez más por la danza...

El Mercat ha contribuido a tener otra visión de la danza en estos 20 años. Ahora por el 'feedback' que noto en todas partes se hace palpable que la danza atraviesa un buen momento en la ciudad. No diré que los artistas continúen a precario y les sea difícil. Pero a nivel de públicos ya no es raro ir a ver danza, las artes escénicas son cada vez más híbridas y han madurado nuevas generaciones de creadores.

Pero la precariedad continúa en el sector.

Para coproducir o tienes el sistema francés: te dan un espacio donde eres coreo residente o asociado y te instalas con tu compañía allí para tener más medios para crear; o trabajas para estructuras institucionales que van cambiando el coreógrafo. Aquí no tenemos ninguno de los dos y, aunque estamos mejorando porque hay cada vez más centros de creación y más espacios que programan danza, el crecimiento de la gente que se dedica a la danza no va en paralelo a las posibilidades para los creadores. ¿A qué espera el Liceu para tener un coreógrafo residente?

En resumen, ¿cómo valora su aportación en estos años al frente de la Casa de la Danza?

Nunca había pasado tantas horas sentada. Yo me he pasado la vida bailando y estos ocho años aquí han sido algo muy diferente. Estoy contenta con el proyecto que hemos llevado a cabo. No tanto con la estructura del Mercat que determina su manera de funcionar. El Consorcio es una estructura que no funciona.