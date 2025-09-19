Taylor Swift vuelve a la gran pantalla con una fiesta de lanzamiento para su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'

Aún falta más de una semana para el 3 de octubre, fecha de lanzamiento del esperado nuevo álbum de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl'. Pero la cantante más rica del mundo no tiene límites en cuanto a ambición, ganas de crear y sorprender a sus fans; así que este viernes ha anunciado que su próximo álbum vendrá acompañado de su retorno a la gran pantalla.

'The Life of a Showgirl' llega después de que la artista nos mostrara su lado más vulnerable en 'The Tortured Poets Department', su anterior álbum, y de romper récords en los cines en 2023 con el documental más taquillero de la historia sobre su gira 'The Eras Tour'. Ahora, pasa a adentrarse en una nueva era marcada por una faceta más exhuberante y dramática de la vida del escenario así como temas más profundos y desafiantes que enfrentan las mujeres en la industria. Y esa era empezará de la mano con una fiesta de lanzamiento en miles de salas de cine de todo el mundo.

Durante tres días, del 3 al 5 de octubre, se podrá ver en los cines 'Taylor Swift: La Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl', en el que incorporará un estreno exclusivo del videoclip del sencillo 'The Fate of Ophelia', imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hizo, explicaciones detalladas de la inspiración musical y los nuevos vídeos con las letras del nuevo álbum. "Es hora de quitarse el vestido del Eras Tour", ha anunciado la artista en sus redes sociales.

Fiesta simultánea

La "fiesta" se celebrará en 540 salas de cine AMC en Estados Unidos, según ha avanzado Variety, ya que ha llegado recientemente a un acuerdo con AMC Theatres Distribution para gestionar su producción cinematográfica. Además, también see estrenará en miles de salas que no pertenecen a AMC en Norteamérica como Cinemark y Regal.

Pero, en cuanto al lanzamiento internacional, el visionario se podrá ver en más de cien países fuera de Estados Unidos, aunque no todos de manera simultánea. Varios de ellos hasta tendrán su "fiesta de lanzamiento" coincidiendo con su estreno, entre ellos Canadá, México, Reino Unido, Francia, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. En este caso, las entradas saldrán a la venta el próximo martes.