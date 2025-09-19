Tarragona encara los días grandes de las fiestas de Santa Tecla 2025

Desde el 12 de septiembre, Tarragona ya disfruta de las fiestas de Santa Tecla en honor a la patrona de la ciudad, con centenares de actividades en sus calles. Sin embargo, será a partir del día 21 cuando la capital tarraconense llegue al tramo de la celebración de mayor tradición, con los actos más emblemáticos y populares. Además, en 2025 se conmemoran varios aniversarios especiales y relacionados con la festividad, como los 200 años de los Gegants Vells, figuras históricas de la ciudad, o los 100 años de la composición del pasodoble 'Amparito Roca', convertido en himno oficioso de estas fiestas.

El inicio institucional tendrá lugar el domingo 21, en la plaza de la Font, cuando se celebre el 'Pregó', a cargo de la actriz y traductora Viviana de Salvador, vecina del barrio de Sant Salvador, implicada en varias entidades de la ciudad. Una vez finalice la 'Tronada', será el turno de la salida de las 'colles geganteres' de Tarragona, que protagonizarán 'L’Arrencada', un pasacalles con todas las figuras de la capital.

A medianoche, llegará uno de los momentos más especiales de la festividad: la multitudinaria 'Baixada de l’Àliga' y otros elementos festivos, un pasacalles nocturno donde varios componentes del 'Seguici Popular' de Tarragona desfilarán desde el Pla de la Seu hasta la plaza del Rei, llevados por aficionados en momentos puntuales, el único día al año en que esto ocurre.

L'Arrencada, uno de los actos de las fiestas de Santa Tecla, protagonizado por las 'colles geganteres' de la ciudad / Marc Colilla

El centenario de un himno de ciudad

La música, como cada año, tendrá un papel esencial durante los días álgidos de Santa Tecla. El día 22, a las 12 h, los músicos tradicionales de todos los grupos festivos de la ciudad recorrerán el casco antiguo desde el portal del Roser, haciendo sonar sus 'gralles' y 'timbals', en la denominada 'Entrada de Músics'.

Por la tarde, se producirá una de las imágenes más prometedoras de esta edición, y será durante la tradicional 'Cercavila de Santa Tecla', cuando unos 200 músicos toquen a la vez el 'Amparito Roca', para conmemorar así el centenario de este pasodoble valenciano, que a lo largo de los años se ha convertido en un verdadero himno de la capital tarraconense y de sus fiestas populares.

Otra de las novedades del día 22 será la apuesta del Ajuntament de Tarragona por descentralizar algunos de los actos más tradicionales de las fiestas, como la representación teatralizada del 'Ball de Dames i Vells' y el 'Ball de Sebastiana del Castillo', que este año se extenderá a otros barrios como Campclar, Sant Salvador o Torreforta.

La noche del 22 al 23 de septiembre, el escenario del parque Francolí acogerá la Gira105, de la mano de RAC105, un espectáculo festivo y musical con los hits más actuales del momento, además de canciones míticas de otras generaciones. Por otro lado, aquellos que prefieran la verbena más clásica y tranquila, en la Rambla Nova podrán disfrutar de la orquesta La Principal de la Bisbal, mientras que en la plaza de la Font actuarán las orquestas Piratas Rumbversions y La Divand, por lo que la música estará garantizada.

Historia y tradición por Santa Tecla

La jornada del 23, día grande de la festividad, arrancará con las tradicionales 'Matinades de Grallers', que darán paso a la segunda salida del 'Seguici Popular' para acudir al 'Ofici', la ceremonia religiosa que se celebra en honor a Santa Tecla. A continuación, comenzará otro de los actos más emblemáticos de las fiestas: la 'Diada castellera de Santa Tecla', una jornada que históricamente ofrece las mejores construcciones humanas de las colles castelleres de la ciudad.

Por la tarde, tiene lugar una de las procesiones más importantes de Catalunya, con la participación de todo el 'Seguici Popular', que acompaña a las reliquias de Santa Tecla por las principales calles de Tarragona, hasta llegar de nuevo a la Catedral, donde se produce una actuación conjunta de todas las representaciones festivas, al mismo tiempo que las reliquias entran al templo de nuevo. Finalmente, el día de la patrona finalizará con los fuegos artificiales desde la punta del Miracle a las 23 h.

Día de la Mercè, última jornada festiva

Las fiestas de Santa Tecla 2025 llegarán a su punto final el día 24, como marca la tradición, coincidiendo con el día de la Mercè. Uno de los platos fuertes de esta jornada será la emblemática 'Baixada dels Pilars', un acto en el que todas las colles castelleres realizan torres humanas de cuatro pisos que descienden los peldaños de la escalinata de la Catedral y recorren el tramo que los lleva hasta el Ayuntamiento, en una muestra espectacular de destreza y tradición.

El día culmina con el 'Correfoc', un desfile pirotécnico donde 'diables' y 'bestiari popular' llenan las calles de fuego y emoción. La celebración termina con la traca final y el tradicional 'Visca Santa Tecla!', que despedirá las fiestas de la ciudad hasta el año que viene.

Correfoc de Tarragona / Ajuntament de Tarragona

Más novedades

A lo largo de toda la celebración, Tarragona refuerza su compromiso con la accesibilidad y la inclusión con varias medidas municipales. El 'Carrer Tranquil', instaurado el año pasado, se consolida en esta edición como una calle libre de pirotecnia y ruido, para personas con hipersensibilidad auditiva. Además, la plaza de l’Esperidió está reservada para público de movilidad reducida.

En estas fiestas se estrena también la nueva aplicación oficial de Santa Tecla, disponible para Android e iOS, que permite consultar la programación completa, marcar los actos de mayor interés y recibir notificaciones a tiempo real, junto con otras funciones.

Tarragona vibra por Santa Tecla

Con una programación que combina historia, tradición, música y cultura popular, las fiestas de Santa Tecla 2025 vuelven a demostrar el patrimonio vivo de Tarragona. Declarada Fiesta Tradicional y Patrimonial de Interés Nacional por el Govern de la Generalitat y Fiesta de Interés Turístico por el Gobierno de España, se trata de una de las fiestas mayores más emblemáticas de Catalunya.

Con una veintena de aniversarios especiales y más de 400 actos, la edición de 2025 espera acabar con éxito la celebración. Durante este próximo fin de semana, la ciudad vivirá los días más intensos de la fiesta, cargados de comunidad y simbolismo, con sus calles completamente abarrotadas.