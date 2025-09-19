Siri Hustvedt revive a Paul Auster en su nuevo libro: "Las historias fantasmas también son historias de amor"

Murió Lou Reed en 2013, se le fundieron los plomos al rock legendario y pendenciero, y tanto echaba de menos Laurie Anderson a su compañero de fatigas que, años después, decidió traérselo de vuelta a la vida. No literalmente, pero casi: en un intento por amortiguar la pena y espantar el duelo, la artista conceptual ideó una instalación con una IA generativa que imitaba a su difunta pareja. 'I’ll Be Your MIrror', la llamó. Sí, como la canción de la Velvet Underground. Seré tu espejo, reflejaré lo que eres.

Para la autora de 'O Superman', todo aquello fue como "mirar la foto de un ser querido que ha fallecido", aunque también una manera de celebrar la pervivencia del arte más allá de eventualidades como la muerte. "Cuando la gente muere y escuchas sus palabras, su música o lees sus obras, es como si estuvieran vivas, ¿sabes? En muchos sentidos, ahí están. Se puede decir lo mismo de Dostoievski, Platón, Buda. La gente deja cosas por ahí, y eso me parece bien. En realidad, solo somos efímeros", defendió entonces Anderson.

Siri Hustvedt / EPC

El mismo espíritu y casi idénticas circunstancias impulsan 'Ghost Stories: A memoir', libro con el que Siri Hustvedt planea revivir a su marido Paul Auster, fallecido el 30 de abril de 2024 en la biblioteca de su casa de Brooklyn, "en una habitación que amaba, una habitación con libros en todas las estanterías del suelo en el techo". El autor de ‘La trilogía de Nueva York’ no sobrevivió a 'Cancerland', como denominó Hustvedt al territorio "confuso y traidor" al que lo arrojó el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2023, pero su espíritu impregna lo que se anuncia como la obra “más personal” de su esposa durante más de cuatro décadas; “una meditación conmovedora e íntima sobre el duelo, la memoria y el amor eterno”.

Porque las historias fantasmas, asegura Hustvedt, también son historias de amor.

Una vida en común

"Comencé a escribir sobre él y sobre mí, sobre 'nosotros', después de que lo enterraran en el cementerio Green Wood de Brooklyn el 3 de mayo. No es que quisiera escribir este libro, sino que tenía una necesidad urgente de escribirlo", explicó a finales del año pasado, cuando ya había reunido unas 120 páginas de lo que presentó entonces como un "collage" que recogía meditaciones, cartas, entradas de diario y correos electrónicos. Según la propia Hustvedt, en 'Ghost Stories: A memoir' se entrelazan sus recuerdos de una vida en común, una docena de cartas escritas a amigos de la pareja durante el tratamiento contra el cáncer, entradas del diario que escribió entre principios de noviembre de 2023 y el 3 de mayo de 2024 y las tres cartas de amor que la escritora le escribió en 1981, cuando Auster la dejó durante diez días para regresar con su primera esposa e hijo. "Aunque sabía que Paul había guardado esas cartas, no las había leído desde que las escribió y solo tenía un vago recuerdo de su contenido", reconoce la autora.

Los libros, aseguró Hustvedt el pasado mes de octubre durante un homenaje al autor de 'El libro de las ilusiones' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, son "una tecnología de fantasmas: los muertos hablando a los vivos". "Es raro cuando te paras a pensarlo. Puede ser que el escritor o la escritora hayan muerto, pero sus palabras los reviven en el lector", añadió. Meses después, la frase cobra un nuevo sentido tras saber que 'Ghost Stories: A memoir', disponible en su edición inglesa a partir de 2026, incluye también lo último que escribió el neoyorquino antes de morir: una serie de cartas dirigidas a su nieto, Miles Auster Hustvedt Ostrander, nacido el 1 de enero de 2024.

"Quería hacer un libro muy pequeño con cartas a nuestro nieto, en cuyo parto estuve presente", explicó la autora de 'El verano sin hombres'. La intención de Auster era terminar el libro, pero la enfermedad le dejó demasiado débil y sólo pudo completar 35 páginas. “Decía que lamentaba no poder llegar a conocerlo. Es bastante desgarrador, pero hermoso”, subraya Hustvedt. El texto de Paul, asegura la autora, no es un apéndice, "sino parte integral del libro en su conjunto". "Dado que estas memorias giran en torno al apego, la intermediación y el diálogo, todos cruciales para la historia de amor que duró 43 años, la inserción del texto de un autor en el de otro es, en este caso, esencial para el significado general de las memorias", defiende.

Paul Auster y Siri Hustvedt se conocieron en Nueva York a principios de los años 80, tuvieron una hija juntos y crecieron juntos como escritores. "Siempre me preguntaban que cómo era ser la esposa de Paul Auster -dijo Hustvedt durante el homenaje madrileño a su marido- Hasta hoy no he contestado a la pregunta. Pero en los últimos minutos de su vida lo entendí. Él no podía hablar, pero me escuchaba y yo le dije 'Oh, Dios, cómo nos divertimos, ¿no?', ¿Que cómo fue ser la esposa de Paul Auster? Fue muy divertido".