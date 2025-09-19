Sergi Pàmies y Toni Sala: elogio del desconcierto en la Setmana del Llibre en Català

Arranca la Setmana del Llibre en Català y qué mejor manera de entrar en materia que dejándose llevar por las reflexiones de Sergi Pàmies y Toni Sala, escritores hermanados sobre el escenario por la memoria, el paso del tiempo, el advenimiento de la IA y “la enfermedad existencial de cada uno”. La vida, vamos. La vivida y la contada. Y, si por las cotorras del passeig Lluís Companys fuera, también la cantada. Cosas del directo y de la lectura al aire libre.

Sobre el escenario, y moderados por el periodista Bernat Puigtobella, "dos de los prosistas vivos más destacados de las letras catalanas". Los dos, además, con novedad reciente: Sala con ‘Escenaris’ (L'Altra Editorial), tercera entrega de una trilogía sobre la muerte que completan 'Els nois' y 'Persecució', y Pàmies con la recuperación de 'Tres novel·les analògiques' (Quaderns Crema), publicadas originalmente entre 1990 y 1995.

Antes de nada, una aclaración. "La escritura es sobrevivir en la desorientación. Es como si te tiran a una piscina sin saber nadar y has de aguantar ahí", dispara Sala. "La gracia de escribir es que ignoras más de lo que sabes. El desconcierto y la incógnita tienen que estar. No sabes adónde vas pero sí que sabes cuando te equivocas que no era por ahí”, remata Pàmies. He aquí, pues, dos autores a unos personajes "radicalmente desorientados" pegados. Empieza bien la cosa.

Ambiente en la Setmana del Llibre en Català / MANU MITRU

Por delante, nueve días consagrados al libro en catalán y un recinto de casi 9.000 metros cuadrados para que los más de 100.000 visitantes que se esperan deambulen, curioseen y, claro, lean. Por oferta no será: hasta 265 sellos editoriales participan en la Setmana desplegando su catálogo de novedades y luchando a brazo partido contra los envites de la IA, uno de los motivos de zozobra y desconcierto. “En realidad no hacía falta la IA para cargárselo todo, también la literatura. La decadencia de las humanidades sería la misma -reflexiona Sala-. Así que, a pesar de todo, yo creo que irá a favor de la literatura: muchos libros que ganan premios no los hace un robot, pero casi. Quizá tendremos que dejar aún más de lado el argumento, que es lo que máquina sabrá hacer mejor”.

Esto último viene a cuento de una jugosa revelación de Pàmies, a quien su condición de jurado del premio Llibres Anagrama le ha permitido detectar por primera vez sospechosas páginas de relleno en algunas novelas que optaban al galardón. "En todas las novelas hay una parte de chicle, pero este era un chicle nuevo", desliza el autor barcelonés. No esconde el autor de 'Si menges una llimona sense fer ganyotes', sin embargo, que todo el asunto le inquieta más bien poco, por no decir nada. "Si tenemos que morir de algo, la Inteligencia Artificial es lo menos malo de todo lo que había imaginado. No hay sangre y alguien saldrá ganando. ¿Que al final la librería será un código QR? Pues igual sí, pero a mí no me pillará", relata.

A la espera de lo que pueda ocurrir, sí que coinciden los dos la importancia de todo aquello que el algoritmo (aún) no puede replicar con soltura y exactitud. "El argumento solo sirve por si entra la policía”, ironiza Pàmies. “A Pla no le busques un argumento, eres hombre muerto", se suma Sala. Lo importante, aseguran, es el estilo, el tono, la lengua y, una vez más, lo que Pàmies identifica como “la enfermedad existencial de cada uno”. Da igual la que sea. "Aún recuerdo cuando mi mujer leyó mi primera novela y me dijo: 'qué cosa más fea has escrito, Toni'", recuerda Sala. "De mis cuatro hermanos soy el único que escribe, pero tengo la sensación de que sus vidas son mucho más interesantes. Si no escribiese quizá tuviese una vida más interesante", replica Pàmies.