El Rock Fest 2026 confirma sus primeras bandas: Twisted Sister, Powerwolf, Accept y Helloween

El Rock Fest Barcelona del 10º aniversario va calentando motores y ya tiene atados sus primeros nombres para el cartel de 2026. Semanas atrás, el festival anunció el fichaje de un clásico como es Helloween y ahora se suman otros nombres muy asentados en el imaginario metalero internacional: Twisted Sister, Powerwolf y Accept.

El festival de hard rock y heavy metal, celebrado cada verano en el parque de Can Zam, acogió a Twisted Sister por última vez en 2016, en su gira de despedida, y ahora la banda de New Jersey se dispone a regresar, una década después, con su cantante icónico al frente, Dee Snider, y otros dos miembros históricos, los guitarristas Jay Jay French y Eddie ‘Fingers’ Ojeda (no así el bajista Marco Mendoza, baja por “diferencias irreconciliables”). El grupo volvió a la actividad en 2023 y al año siguiente tomó parte en diversos actos del partido Demócrata en la última carrera electoral estadounidense. Twisted Sister fue uno de los grupos que tomó parte en la primera edición del Rock Fest, en 2014, y repitió un año después. La gira que traerá a la banda el año que viene tendrá como móvil el 50º aniversario de su formación.

Se suman también al cartel Powerwolf y Accept, dos pesos pesados de la escena metalera alemana, de largo historial, ambos familiarizados con el público del Rock Fest. El primero, exponente del power metal con dos décadas de trayectoria, vendrá montado en la gira de su último disco, ‘Wake up the wicked’, y el segundo, superviviente de los años 80, con su guitarrista Wolf Hoffmann al frente, mostrará su álbum ‘Humanoid’. El ascendiente sónico germánico cobra así mucho peso en esta avanzadilla del cartel de la muestra: ahí está también Helloween, banda también con raíces ochenteras, que presentará el trabajo que vio la luz hace tres semanas, ‘Giants & monsters’.

El Rock Fest Barcelona de 2026 recuperará el formato de tres jornadas, y no cuatro como este año, y se celebrará del 3 al 5 de julio, con una edición de 10ª aniversario que el festival anuncia como “histórica”.