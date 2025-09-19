Patti Smith, la poeta del punk, abre Temporada Alta en su primer concierto en Girona

Pura leyenda viva de la música, a la que llegó intentando establecer puentes entre la poesía y el rock, Patti Smith entra en los lugares desprendiendo un aura particular, la de ser uno de los últimos ejemplares de una especie en extinción. Da igual que no lleve material nuevo, congrega multitudes porque en el escenario no sólo le acompañan los músicos, también el poso de toda una vida dedicada a la contracultura, entre la literatura, el punk y la lucha por los derechos civiles. Es difícil resistirse a la magia que desprende.

Hasta no hace mucho, sin embargo, haciendo una búsqueda rápida en internet que uniera su nombre y el de Girona los resultados remitían mayoritariamente a dos ocasiones en las que el artista pasó por la ciudad y, espontáneamente, le regaló dos canciones. La más reciente, de la que los hermanos Roca dejaron testigo en las redes, en el 2015. La estadounidense cantó en la cocina del Celler de Can Roca, después de cenar junto a su gran amigo, el promotor Gay Mercader, organizador de su primer concierto en el Estado, en un lejanísimo 1976.

La anterior, aún más mágica, por inesperada y por emotiva, en el 2011, cuando la estrella del punk se presentó por sorpresa a la inauguración de la calle Roberto Bolaño, escritor por el que, como recuerda siempre que tiene la oportunidad, siente auténtica devoción desde que le cayó en sus manos 2666. Interpretando 'Wing' a capella, rindió su propio homenaje al escritor dentro del -relativo- homenaje de la ciudad que suponía la dedicatoria de una calle a medio urbanizar en el entonces desangelado barrio de Domeny.

También hay dos conciertos en el festival de la Porta Ferrada, donde el público de Sant Feliu de Guíxols sí pudo sentir de cerca el hechizo de una artista de aires chamánicos que atesora el legado de un tiempo que no volverá y que es capaz de invocarlo en cada actuación.

En Girona, más allá de estas dos fugaces canciones, nada. Hasta ayer, que la tercera fue a la vencida. Una feliz conjunción astral añadió un nuevo capítulo a la relación de Patti Smith con la ciudad: la inauguración de la 34 edición del festival Temporada Alta en un recital que, a su vez, también daba el pistoletazo de salida a la celebración de los veinte años del Auditori de Girona.

La platea en pleno se levantó para aplaudirla cuando irrumpió en la sala. Fiel a su uniforme habitual, lucía la rebelde cabellera plateada enmarcando la cara huesuda, vaqueros oscuros, americana negra y camiseta blanca.

Tras la ovación preventiva, Smith arrancó con 'Dancing barefoot', 'Trascendental blues' y 'Ghost dance', dedicada a los nativos americanos.

Secundada por Tony Shanahan alternando el bajo y los teclados, el batería Seb Rochford y su hijo, el guitarrista Jackson Smith, fue desgranando clásicos propios, como 'Break it up', "una pequeña canción" para Jim Morrison, o 'Peaceable Kingdom', como el celebrado 'Butterfly with butterfly' de 'Smashing Pumpkins' o 'Man in the long black coat' de Bob Dylan, a quien pidió perdón por haberse olvidado parte de la letra.

Reservó por el final las mejores cartas. 'Pissing in a river', 'Because the night' y 'Gloria' hicieron levantar a todo el mundo para unirse la voz áspera de la cantante, que en los parlamentos fue alternando las bromas con la reivindicación.

Genio y figura hasta el final, durante el concierto escupió al suelo, dejó una canción a medias para quitarse los calcetines y desapareció del escenario para saludar a Mercader, al que sacó al final para presentarle al público como lo haría una tía con el sobrino.

Y sobre todo, cantó y clamó a la libertad y al poder del pueblo con el puño en alto. Con 'People have the power', el único bis de la noche, y con su despedida: «¡Girona, no te olvides de utilizar tu voz!».