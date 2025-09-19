Palau Güell, un Patrimonio Mundial siempre de actualidad

En 2024 se cumplieron cuatro décadas desde que la UNESCO declaró el Palau Güell Patrimonio Mundial, reconociendo así el valor universal de esta obra maestra de Antoni Gaudí. La distinción, otorgada en 1984, situó al emblemático edificio barcelonés entre los primeros monumentos de la Edad Contemporánea protegidos por la organización internacional.

En 2026, el Palau Güell volverá a ser protagonista al convertirse en una de las sedes oficiales de las actividades conmemorativas del centenario de la muerte de Gaudí, con un programa cultural y divulgativo que se anunciará progresivamente a través de la página web oficial y las redes sociales del Palau.

La primera joya de Gaudí

El Palau Güell, construido entre 1886 y 1890 por encargo del industrial y mecenas Eusebi Güell, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 2 de noviembre de 1984, junto con el Parque Güell y la Casa Milà (“La Pedrera”). El Patrimonio Mundial está integrado por bienes o lugares que poseen un valor universal excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, que transciende fronteras y que son valorados por tener un significado especial dentro de la historia de la humanidad.

Este magnífico palacio urbano, construido en tan solo cuatro años a finales de siglo XIX, pone de manifiesto cómo Gaudí supo aplicar soluciones ingeniosas a los retos que le planteó el encargo recibido de Eusebi Güell, y cómo logró darles una respuesta eficaz, genuina y de una belleza extraordinaria.

Es un edificio que se sitúa en los orígenes de la arquitectura Art Nouveau a escala mundial y, a la vez, contiene la esencia de toda la obra posterior de Gaudí. Desde 1945 pertenece a la Diputación de Barcelona, que se hizo cargo de su concienzuda restauración y de su posterior apertura al público.

Las antiguas caballerizas del Palau Güell / Diputación de Barcelona

De residencia privada a Patrimonio Mundial

El palacio fue la residencia familiar de Eusebi Güell i Bacigalupi e Isabel López i Bru, hija del marqués de Comillas, junto a sus diez hijos. Allí vivieron entre 1888 y 1910, antes de trasladarse a la Casa Larrard, en el actual Parque Güell.

Más allá de su función como hogar, el Palau fue también escenario de conciertos, tertulias literarias, encuentros sociales de la burguesía y la aristocracia, e incluso reuniones con la familia real. Además, alojó los negocios de la familia Güell, convirtiéndose en un espacio multifuncional en pleno corazón de Barcelona.

Su construcción se hizo realidad gracias a la confianza que Güell depositó en un joven Gaudí y a la estrecha colaboración del arquitecto con su equipo, integrado por artistas y maestros artesanos de la época: forjadores, ebanistas, ceramistas, marmolistas y vidrieros.

La Diputación de Barcelona ha invertido décadas de trabajo en restauraciones rigurosas que han permitido recuperar la riqueza espacial y estética original del edificio. Hoy, el Palau Güell es un referente internacional de la arquitectura de Gaudí y un punto de encuentro cultural abierto tanto a la ciudadanía local como a los visitantes de todo el mundo.

Una azotea espectacular con chimeneas multicolor / Diputación de Barcelona

Actividades en el Palau Güell

El Palau Güell ofrece una variada programación cultural y visitas pensadas para todos los públicos, con precios accesibles y descuentos especiales, como la entrada reducida de 5 euros con el carné de la red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona y otras bibliotecas públicas de Catalunya.

Entre las actividades ofrecidas, destacan las visitas guiadas los fines de semana, en catalán, castellano, inglés y francés, para conocer la historia y recorrer los aposentos del Palau acompañados por una voz experta. También es posible disfrutar de las visitas familiares dinamizadas 'Los documentos secretos de Gaudí', el cuarto domingo de cada mes, para que los peques de la casa descubran el Palau Güell y la arquitectura de Gaudí de forma lúdica y amena, siguiendo un entretenido juego de pistas.

'El Palau Güell secreto', cada segundo sábado de mes al atardecer, muestra interesantes estancias y espacios no abiertos al público durante la visita convencional y expone más detalles de su historia. Por otro lado, 'Los Güell en La Rambla. Cuatro palacios conectados' (visita en catalán), propone el tercer domingo de cada mes (excepto en julio, agosto y septiembre) un itinerario que recorre cuatro palacios relacionados con la estirpe de los Güell, emplazados en La Rambla o en calles adyacentes, y acaba con la visita guiada completa al Palau Güell.