Cesc Gay estrena 'Mi amiga Eva': "Le hemos dado un giro moderno a la novela romántica barata"

Nada va mal en la vida de la protagonista de 'Mi amiga Eva' cuando está a punto de cumplir 50 años. Tiene un marido que se preocupa por las alfombras del bonito piso barcelonés donde el matrimonio vive con dos hijos que no parecen en riesgo de engancharse a la cocaína rosa; tiene un buen empleo que incluso le permite conocer mundo; tiene amigos con los que cena con vino y va al teatro. Pero a Eva (Nora Navas) se le va metiendo en la cabeza que necesita volver a enamorarse y echa por la borda un nivel de bienestar contemporáneo más que aceptable. Sin dramatismo, como quien no quiere la cosa, por algo hablamos de la nueva película de Cesc Gay, director que define su cine como "pelis de clases burguesas de grandes ciudades, con el foco en el plano afectivo y sentimental de los personajes".

Gay admite que Eva tiene "en el fondo algo de pequeña heroína, aunque no sea de las que vuelan por el cielo". Al fin y al cabo, toma una decisión a contracorriente que deja a todo su entorno de piedra. El director, no obstante, la ve más como "una 'cagadubtes'". "Ni ella misma sabe cómo llega hasta ahí -prosigue-. En las historias románticas estamos acostumbrados a que haya una pasión, mientras que aquí no la hay". Si acaso, hay la fantasía de volver a tener una pasión, solo un poco alentada por el personje de Rodrigo de la Serna. "Es un impulso muy naíf, como de novela romántica barata, pero le hemos dado un giro moderno, en el sentido de que no hay nadie por en medio", expone el cineasta.

La inspiración

El director de 'Truman' se ha inspirado para 'Mi amiga Eva' en casos de su círculo. "Y al enterarme, he pensado: 'Guau, qué valiente es esa mujer' -desarrolla-. Hay que serlo para cambiar de vida solo por cambiar. Creo que estamos entrando en un nuevo paradigma en el que las cosas cambian cada día, fluyen, como en la tecnología. Me parece que en esta nueva forma de funcionar se van a imponer mucho las mujeres. A Eva le dan duro todos por un instinto conservador, en el buen sentido de la palabra. 'Tienes una edad y te la estás jugando', vienen a decirle. Es curioso lo cobardes que somos. En septiembre parece que empieza una nueva vida y solemos hacer propósitos; yo los hago. Luego nadie hace nada. Eva está un poco ahí, pero la película, con sus líos y sus casualidades, la lleva a ese lugar".

La filmografía de Gay había caminado hasta ahora sobre territorio conocido por el autor. "Iba yo muy relajado hablando de los tíos y de la forma que tenemos de expresar nuestras emociones y de negociar con ellas. Me sentía legitimado para reírme de nosotros", indica. En 'Mi amiga Eva' tiene el protagonismo absoluto un personaje femenino. "Aquí me he puesto a hablar de algo que no soy y he ido más despacio, me lo he pensado más, he reescrito más y he consultado y escuchado más. Ha sido interesante y he disfrutado porque tenía ganas de dar este paso", cuenta.

La crisis de los 50

La crisis de los 50, considera Gay, tiene una parte común a hombres y mujeres: "Es el momento en que empiezas a mirar atrás y no te queda otra que asumir lo que has hecho". Y agrega: "En las mujeres, la menopausia afecta a su cuerpo y a su estado de ánimo. Si a todos nos pone nerviosos la sensación de que algo se acaba, esa juventud eterna que vivimos desde los 20, igual a ellas las pone más nerviosas porque están en un cambio biológico".

Gay eligió a Nora Navas para interpretar a Eva por el "equilibrio" que le brindaba entre comedia y drama. "Está desconcertada toda la película, y como actriz da mucho miedo hacer eso porque tienes la sensación de que el público se va a aburrir y no va a entender lo que te pasa -profundiza-. Pero el espectador es listo, ve un gesto y lo entiende. Los pases que estamos haciendo muestran que el personaje es transparente y su desconcierto, un poco la gracia de la película".

Buena pareja y buen padre, pero...

Enfrente de Navas, Juan Diego Botto como su marido, otro personaje difícil. "Tenía que ser alguien a quien Eva no tenga argumentos para dejar, pero al mismo tiempo alguien a quien entiendas que quiere dejar -resume Gay-. Esa frontera es muy fina y delicada. Es un tío atractivo, una buena pareja y un buen padre, pero también tiene algo negativo, cierta violencia, que lo impregna todo".

Gay firma el guion con Eduard Solà ('Casa en flames'), después de casi tod su carrera escribiendo con Tomàs Aragay. "Tomàs no podía, empecé a buscar un nuevo compañero o compañera, apareció Edu y nos entendimos en seguida -relata-. La diferencia generacional ha funcionado bien, él aporta cosas distintas, otra sensibilidad. Ahora tendría que pedir turno para trabajar con él".

El azar

El realizador es incondicional de Paul Auster, maestro del uso del azar como recurso narrativo. "El motor de 'Mi amiga Eva' son las casualidades, están por debajo todo el rato -dice-. Sin las intervenciones del azar, Eva se habría quedado posiblemente en los propósitos de septiembre. Todo es medio inesperado. Hay algo de esto en la vida real, aunque preferimos pensar que hacemos y conseguimos cosas porque nos lo hemos currado. Por supuesto que todas las cosas que te pasan en la vida realmente importantes necesitan de una intención tuya, pero si piensas verás que también el azar es determinante".