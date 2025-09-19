El cine Phenomena vende sus butacas y otros elementos de la sala tras cerrar por reformas

Echó el cierre el pasado domingo tras un intenso fin de semana con 'Gladiator', 'Malditos bastardos', 'El padrino', 'Weapons' y 'Apocalypse Now' y, si se descuida, ni siquiera le queda persiana que bajar. ¿Un revistero? 50 euros. ¿Un pedazo de esa moqueta que replica la de 'El resplandor'? Ni se sabe. El cine Phenomena anunció por sorpresa un cierre temporal por reformas días antes de recoger en Venecia el premio a la mejor Mejor Sala de Europa y cada vez queda más claro que su futuro pasa por una remodelación integral y una renovación total. Que salga lo viejo y entre lo nuevo. Adiós al viejo Phenomena que abrió sus puertas en 2014 y puertas abiertas a "nueva experiencia” que llegará en 2026 y en la que casi todo será nuevo. ¿Diferente? Veremos.

De momento, la dirección del cine ya ha empezado a vaciar la sala de la calle Sant Antoni Maria Claret poniendo a la venta buena parte de su contenido: un par de días después de echar el cierre, ofrecieron a través de sus redes sociales la posibilidad de que los fans muy fans se llevaran a casa un trozo del cine para entretener la espera y aplacar la mitomanía. "¿Quieres llevarte un recuerdo de Phenomena? Ponte en contacto con nosotros con tu petición y te daremos más información", anunciaron.

Tan entusiasta debió ser la respuesta y tal el volumen de correos electrónicos recibidos que, pocas horas después, el propio cine puso en marcha una página web para adquirir objetos y elementos de la sala que desaparecerán durante el proceso de reforma. Así, por 200 euros de nada uno se puede llevar a casa una puerta de acceso al bar. Por 150, un tablero de madera pintado a mano para promocionar 'Dune'.

Las butacas, codiciado objeto de deseo para quien ha pasado horas y horas nalga sobre blando degustando clásicos de ayer y hoy como 'Barry Lyndon', 'Manhattan', 'Eddington', 'Jaws' y 'Alien', por citar únicamente las que se proyectaron en la sesión de clausura del pasado domingo, se vendían de dos en dos a 150 euros, pero ya han volado. 'Sold out'. Agotadas.

Lo mismo que los pósters de 'Space Oddity', 'Superman' y 'Scarface' que durante años observaron impasibles las madrugadoras y los bufidos por la ausencia de entradas numeradas (50 euros cada uno), las mesas de cristal del bar (150 euros) y las marquesinas dedicadas a Sergio Leone, John Ford, James Cameron, Kathryn Bigelow, Akira Kurosawa, Quentin Tarantino, Ridley Scott, Chicho Ibáñez Serrador y Alfred Hitchcok (25 euros el pack de 3 y 75 las protagonizadas por frases icónicas de Steven Spielberg, Christopher Nolan y Stanley Kubrick).

Entre lo poco que aún se puede comprar, un sillón del bar (250 euros la unidad) en el que sentarse a esperar que asome enero, mes en el que, se supone, llegarán las novedades y las primera visitas para ver la evolución del proyecto. "Después de más de 10 años desde nuestra inauguración, queremos dar un paso más allá y ofrecer a nuestro público una experiencia revolucionaria", dijo a principios de mes Nacho Cerdà, fundador y director de Phenomena Experience. Así sea.