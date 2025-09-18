La 'tiquetera' Wegow anuncia su continuidad tras ser adquirida por otra firma

La 'tiquetera' (empresa de venta de entradas) Wegow, que el pasado mes de mayo se declaró en preconcurso de acreedores, ha anunciado este jueves su continuidad y el inicio de "una nueva etapa de crecimiento" tras haber sido adquirida en su totalidad por otra compañía. Se trata, según el comunicado remitido a los medios este jueves, de Cultural Capital Group (CCG), una firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales, que ha comprado el 100%.

"Esta operación refuerza nuestro compromiso con la industria musical y asegura que la plataforma siga siendo un punto de encuentro clave para artistas, promotores y fans de la música en directo", se indica en dicho comunicado ante este movimiento.

De acuerdo con el mismo, CCG ha constituido un nuevo consejo de administración y ha puesto en marcha un plan de reestructuración integral con el objetivo de salir del estado de preconcurso en el que se encontraba la compañía y "recuperar su posición de liderazgo en el sector, apostando por la innovación tecnológica y la cercanía con el usuario".

"Esta adquisición es 100% estratégica y nace del profundo respeto y pasión que sentimos por la música en vivo y quienes la hacen posible. Vamos a poner todas nuestras herramientas y experiencia al servicio de los promotores para devolverles la confianza y la fuerza que se merecen", han señalado los fundadores de CCG, Juan José Cobo Ordóñez y Antonio Barragán, en declaraciones recogidas por Wegow.

Wegow integra en su negocio una de las 'tiqueteras' más importantes en España, que fue la parte "más afectada" de la empresa en su "compleja situación" económica, según se comunicó en mayo. Entonces alegaron "una combinación de factores" que debilitaron su estabilidad financiera, como "las consecuencias aún palpables de la pandemia, la inflación de costes estructurales o la incertidumbre en el consumo cultural".

Fueron muchos los artistas afectados y que, con giras en marcha y con muchas entradas vendidas por esta compañía, denunciaron la situación públicamente, entre ellos La M.O.D.A., Veintiuno, Shinova o Bombai.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) anunció la creación de una plataforma de afectados y señaló que el preconcurso de acreedores había bloqueado el pago de miles de euros correspondientes a ventas de eventos ya realizados, lo que repercutió en "personas que viven al día", como pequeños promotores, bandas emergentes, salas de conciertos y técnicos.