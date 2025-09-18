La Orquesta y Coro RTVE ofrece este viernes un concierto en memoria de las víctimas de la dana

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrecerá este viernes en el Palau de les Arts de Valencia un concierto dedicado a las víctimas de la dana. La recaudación servirá además para ayudar a reconstruir los conservatorios de Utiel y Catarroja, que sufrieron un importante deterioro como consecuencia de la catastrófica riada que asoló buena parte de la provincia de Valencia, según ha informado la entidad en un comunicado.

El programa estará compuesto por obras del músico francés Gabriel Fauré. El concierto comenzará con la 'Suite de Pelléas et Mélisande, Op. 80', una partitura que destaca por su delicadeza y atmósferas poéticas. En la segunda parte, el 'Réquiem en re menor, Op. 48', una creación que forma parte del repertorio sacro.

Esta obra contará con la intervención como solistas la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo, bajo la dirección del maestro francés Marc Korovitch. Con este concierto, la Orquesta y Coro RTVE, quiere rendir homenaje a todas las personas que perdieron la vida a causa de la dana, así como transmitir un mensaje de consuelo y esperanza a sus familias y a toda la ciudadanía valenciana.

Por su parte, desde el Conservatorio Profesional de Música José Manuel Izquierdo han destacado que la "sensibilización por parte de tantísimas personas y entidades y las muestras de solidaridad entorno a los afectados por la dana todavía continúa latente casi un año después" y fruto de ello es este concierto.

También han resaltado que la iniciativa nace del gerente de la orquesta, Manuel Ventero, y de una componente de la misma, la flautista catarrogina Mónica Raga, "gracias a sus gestiones con el equipo directivo del Conservatorio y el AMPA".