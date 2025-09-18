Nueva bronca entre el MNAC y Aragón: "No existen humedades en la sala que acoge las pinturas de Sijena"

Nueva bronca entre el MNAC y el gobierno de Aragón a raíz de unas declaraciones realizadas esta mañana por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, que este jueves ha denunciado la "desatención" de las pinturas de Sijena por parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) tras la supuesta aparición de humedades en las obras, según ha recogido la agencia de noticias EFE en Zaragoza. El museo catalán ha contestado esta tarde con un contundente comunicado en el que acusa, de nuevo, al ejecutivo aragonés de falta de rigor y de mentir. "Las informaciones difundidas hoy son falsas. No existen humedades de ningún tipo en la sala 16 que acoge las pinturas de Sijena, un espacio aislado y con unas condiciones estables certificadas", apunta el comunicado.

Olloqui ha afirmado esta mañana que las pinturas de Sijena, que se encuentran en el MNAC y que por una sentencia del Tribunal Institucional deben retornar a Aragón, están "desatendidas" y que han aparecido humedades que suponen "un elemento de preocupación" para el ejecutivo aragonés.

Según el MNAC, las manchas y las numerosas alteraciones que tienen las pinturas, "como las grietas, levantamientos, descohesión entre capas, etc", forman parte del conjunto de "los daños y vicisitudes" que estas pinturas han sufrido a lo largo del tiempo, y "son la evidencia de su alto grado de degradación y de su extrema fragilidad, hecho que desaconseja absolutamente su movimiento".

Según el director de Cultura del ejecutivo aragonés, el hallazgo de estas manchas "no afecta en absoluto" a la posibilidad de mover las piezas a Sijena, ya que las conclusiones del equipo que envió a estudiar su estado ratificaron su "fortaleza" y "que es totalmente posible el traslado de las pinturas sin afecciones". Unas conclusiones que difieren de los nuevos estudios de la doctora Simona Sajeva y el ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales) que el MNAC aportó hace unos días y que desaconsejan el traslado de las pinturas delsiglo XII.

"Si las pinturas soportan esas humedades, ¿cómo es posible que se cuestione que las pinturas no pueden soportar el traslado? Obviamente son argumentos contradictorios, pero están sostenidos por la misma entidad", ha afirmado Olloqui. "La humanidad en estos momentos es capaz de situar en cualquier parte de nuestra galaxia objetos de máxima precisión sin riesgo alguno para los mismos", ha añadido. Sobre las manchas aparecidas, el director general ha informado de que "con toda seguridad" las humedades "son posteriores a la instalación de esas pinturas en el soporte actual".