La Veronal hace bailar a Rodoreda en el TNC con ‘La mort i la primavera’

Marcos Morau, director de la aclamada compañía La Veronal, necesita hacer cosas diferentes. El próximo jueves abrirá la temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) con 'La mort i la primavera', su primer espectáculo inspirado en una novela, un extraño texto que Mercè Rodoreda que se publicó tras su muerte. De ella capta la esencia para transformarla en otra cosa con poderosas imágenes y música dando rienda suelta a la libertad creativa.

La propuesta será algo diferente a la que se vio en el Teatro Malibran este verano dentro de la Biennal de Danza Venecia. "En estos días espero que podamos darle la forma adecuada al espectáculo. Aunque la perfección no existe, hay que intentar encontrarla", ha señalado Morau, encantado de volver este jueves a la Sala Gran, escenario donde La Veronal triunfó con 'Openning night'. Ofrecerán 12 funciones (10.600 entradas) para las que, por cierto, quedan pocas localidades, así que dense prisa si les interesa.

Su nueva pieza quiere reflejar la esencia de la novela más íntima y oscura de Rodoreda, con elementos fantásticos y deudora del clima de devastación de la posguerra. Esta versión de 'La mort i la primavera' no intenta explicar la novela sino captar "la angustia que vivió la autora y esa libertad que suponía la muerte". Morau la utiliza para espolear su creatividad, y lo mismo hacen sus fantásticos bailarines y la compositora y cantante Maria Arnal, amiga y colaboradora de La Veronal ('Sonoma' y la película 'Polvo serán'), que también actúa en la obra. "Queremos generar un espacio de apertura, de libertad de recepción". Utilizan la música y las imágenes para plasmar su visión de la novela desplazando la palabra para "convertirla en un monstruo grande y recrear un paisaje oscuro, catártico".

La novela está en la base de su trabajo, pero adopta un forma muy diferente. Incluso a la hora de crear la música, el tratamiento de las palabras en las canciones no es la típica. "La música no es mía realmente ya que está al servicio de Marcos, de La Veronal y de Rodoreda". En esta ocasión las letras de las canciones no son tan importantes por lo que dicen sino por el espacio sonoro que crean no solo con su voz sino con la de los bailarines. "He puesto el acento en la sensorialidad del sonido más que en el contenido discursivo", añade la compositora y cantante. Además, dos intérpretes, Lorena Nogal y Marina Rodríguez, hablan en el espectáculo. Todos van un paso más allá en esta obra. "Como artistas nos gusta arriesgar, no ponérnoslo fácil. Este espectáculo es más fonético que semántico", apunta Morau. El programa define su propuesta como "una alegoría sobre la libertad creativa, el compromiso social y el arte como salvación y refugio".

Poesía y política

El espectáculo conjuga la dimensión política del texto de Rodoreda con la dimensión más poética y existencial. "Me cuesta mucho separar poética y política y en este momento más que nunca. Rodoreda hablaba de una opresión, de una sensación de oscuridad, de un exilio, de una Guerra Civil y de una represión. Todo eso resuena en nuestro presente y la muerte resuena con el genocidio. Con todo lo que pasa en el mundo cuesta mucho ir al teatro aunque hacerlo sea un acto de resistencia. Parece que el presente ahora es Gaza y que lo demás es ridículo. No podemos estar todos allí ni parar el mundo, cada uno lo hace como puede. La flotilla está ahí pero todo es insuficiente. El arte no cambia el mundo. Cambia a las personas y estas sí pueden cambiar el mundo".

El TNC es el gran productor de este espectáculo con la colaboración de la Biennal de Venecia y el Matadero de Madrid, donde se verá el año próximo, además de viajar por muchos países.