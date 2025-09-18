Estreno de cine
Crítica de 'Los sudarios': David Cronenberg explora la relación de los vivos con sus muertos
‘Los sudarios’
Año: 2025
Dirección: David Cronenberg
Intérpretes: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce
Estreno: 19/9/2025
★★★★
David Cronenberg está de vuelta, aunque ahora su cine tenga una apariencia más reposada y dialogada. Pese a ello, no hay ruptura en sus dos últimas películas, ‘Crímenes del futuro’ y ‘Los sudarios’, con lo que hacía como mago del ‘body horror’ de serie B –‘Vinieron de dentro de…’, ‘Rabia’, ‘Cromosoma 3’, ‘Videodrome’–, lo que hizo como autor consagrado –‘Inseparables’, ‘Crash’– y lo que hace ahora buscando financiación de entre las piedras. ‘Los sudarios’, un filme sobre la muerte o de qué manera podemos mitigar el duelo y la pérdida relacionándonos de otros modo con los muertos, llega a través del ‘streaming’ (estreno este viernes en Filmin), que ya no es un mal menor para según que productos, sino una eficiente realidad.
Interpretada por Vincent Cassel, su actor fetiche desde hace dos décadas, ‘Los sudarios’ da otra vuelta de tuerca a la relación de Cronenberg con la muerte después del fallecimiento de su esposa Denise. Cassel inventa una tecnología revolucionaria que permite a los vivos vigilar a los difuntos en sus mortajas, ver como los cuerpos se descomponen, seguir con ellos hasta el final. La trama se hace espesa, se coagula a través de relaciones esquinadas, profanadores de tumbas y asuntos residuales.
Donde algunos verán redundancia y desaliño, otros veremos depuración y esencialidad pese a que ‘Los sudarios’ tenga una superficie rugosa y varios momentos tumultuosos. Muchas cineastas han plasmado en una película su duelo personal, pero ninguna lo ha hecho de manera tan clara como ‘Los sudarios’, un filme que muestra el dolor de su autor ante la pérdida del ser amado y las complejas y controvertidas posibilidades de seguir adelante pese a no mitigar el dolor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Robert Redford, estandarte del nuevo y más progresista Hollywood
- La emotiva despedida de Ramon Pellicer del 'TN' de TV3 después de 23 años: 'Ahora asumiremos otras responsabilidades
- Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira 'varios meses
- Rafael Tarradas Bultó revive los claroscuros de las colonias textiles de Catalunya: 'Con una semana de trabajo de un niño se pagaba la casa
- Los 10 momentos clave de unos Emmy dominados por 'The Studio' y 'Adolescencia
- La inmensa filmografía de Robert Redford, en 5 películas destacadas (y dónde ver los filmes en 'streaming')
- Sirat', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar 2026
- Reacciones a la muerte de Robert Redford: Hollywood llora a una estrella absoluta