Crítica de 'Las delicias del jardín': Fernando Colomo ironiza con el mundo del arte

‘Las delicias del jardín’ Año: 2025 Dirección: Fernando Colomo Intérpretes: Fernando Colomo, Carmen Machi, Pablo Colomo Estreno: 19/9/2025 ★★★

Fernando Colomo, autor de algunas de las películas más definitorias de los tiempos de la Transición española –‘Tigres de papel’, ‘¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?’–, ha encontrado una nueva forma de expresión en un tipo de comedias de financiación independiente, protagonizadas por él mismo, que recuerdan en cierto modo al espíritu de algunos filmes de Woody Allen. De hecho, el personaje que interpreta en ‘Las delicias del jardín’ tiene algo de ‘alleniano', un Allen madrileño que utiliza un similar estilo de realización y escritura de diálogos, personajes, tramas, gags e incluso las músicas.

‘Las delicias del jardín’ no se ceba en lienzos como ‘El jardín de las delicias’ de El Bosco, pese a su título, pero si pone en solfa, con gracejo, el mundo del arte. Colomo es un pintor abstracto en crisis personal, y sobre todo económica –vive en el garaje de un amigo, eso sí, con todas las comodidades–, que se presenta a un concurso de reinterpretación del cuadro de El Bosco. Las galerías de arte, los críticos, marchantes e ‘instagramers’ reciben lo suyo. La frescura de la película surge de su estilo visual –rodada con móviles– y de la sensación de permanente improvisación entre Colomo y su hijo, Pablo Colomo, que interpreta al hijo en la ficción y es coautor del guion.