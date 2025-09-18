Agasajar al rey Midas

Melania Trump partió de la Casa Blanca enfundada en una larguísima gabardina Burberry y enormes gafas oscuras con destino a Londres. Más allá de hacer un guiño a los británicos con una de sus firmas insignia, tal vez la primera dama (convertida en el inspector Gadget) deseara pasar desapercibida. Para ser recibida por los príncipes de Gales, optó por un diseño de Dior (firma francesa representativa de la coherencia de los Trump: America First) y con un pamelón de dimensiones similares al que se colocó en la investidura de su marido. A ratos, Melania parecía una lámpara. La entiendo, si yo estuviera casada con el ser naranja también iría de incógnito.

Si alguien en el universo desconoce la famosa puntualidad británica esos son los Trump. La pareja presidencial aterrizó en el Castillo de Windsor con 21 minutos de retraso. Ya en 2019, en su anterior visita de Estado, Trump hizo esperar a Isabel II diez minutos bajo el sol. A sus 92 años, la anciana aguardó diligentemente de pie pero escenificando su sorpresa: no paró de consultar el reloj. En aquella misma ocasión, también fue polémico que Trump caminara por delante de la reina y no la esperara, provocando alguna que otra escena cómica. A sabiendas de que ya a nadie parece importarle el protocolo, esta vez Carlos III le cedió el paso a su invitado. El rey optó por caminar detrás del mandatario estadounidense, y no a su lado, pero este se detenía cada dos por tres y el monarca tuvo que intervenir para darle un poco de flow al pase de revista.

Donald Trump, Melania Trump y los reyes de Inglaterra Carlos y Camila en la cena oficial. / Associated Press/LaPresse / LAP

A sabiendas de que para Trump un desfile militar tiene el mismo efecto que una cabalgata de reyes para cualquier crío; Carlos III organizó uno para agasajarlo. El Trooping the Colour, el gran desfile militar, se realiza una vez al año para conmemorar el aniversario del monarca; pero esta vez se lo montaron en exclusiva al magnate. Trooping the Trump! Tal vez, visto el desastre de evento con el que este verano Trump pretendió emularlos, también fue una manera de decirle "mira, chaval, así es como se hace".

Otra de las grandes obsesiones de Trump (y de las urracas) es su gusto por el oro, sólo hace falta echarle un vistazo a cómo ha decorado la Casa Blanca (usen protección, esas imágenes podrían quemarles la retina y la sensibilidad...). Si por la mañana no había tenido suficiente paseándose en una carroza dorada (no descarten que se la acabe llevando a Washington); por la noche, la familia real británica sacó la cubertería buena para la cena de Estado en su honor. En una mesa de 42 metros donde se sentaron 160 comensales, destacaban los candelabros y los platos con ribete de oro. También Kate Middleton llevó un vestido de hilo dorado. Sentada junto al anfitrión, Trump no podía quitarle el ojo a la princesa de Gales.

El banquete celebrado en el Castillo de Windsor. / Associated Press/LaPresse / LAP

Al otro lado de Trump, el rey. Carlos III se aflojó el cuello y tragó saliva (muerto de vergüenza) cuando al presidente estadounidense no se le ocurrió otra cosa que destacar en su discurso que el hecho de que el monarca recordara todos los nombres de los invitados a la cena. A ver, Donald, ¿no has visto 'El Diablo viste de Prada'? Siempre hay una Emily y una Andrea brindándote ayuda en esos menesteres. Aún así, el rey le agradeció el halago juntando sus manos. Trump aprovechó entonces para pegarle un golpe en la espalda ("de nada, colega"). Ya era la tercera vez que el hombre naranja desobedecía el protocolo y la distancia real al tocar al monarca. Pero si ya saben cómo es, ¿pa que lo invitan?