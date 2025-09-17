'La zorrita astuta', de Janacek, una fábula para llegar a un público amplio, abre la temporada del Liceu

El dia 20 de septiembre el Liceu alza el telón de la nueva temporada con 'La zorrita astuta', una fábula convertida en ópera con una magnífica partitura del compositor checo Leos Janacek, con una puesta en escena muy original de Barry Kosky y dirección musical de Josep Pons. Se trata de una producción chispeante de solo hora y media de duración que se ofrece sin descanso, encadenando los tres actos. "Es ideal para introducirse en la ópera porque es una propuesta muy sofisticada pero también accesible y llena de emociones", ha señalado la soprano rusa Elena Tsallagova, una especialista en el rol de Bystrouskya, la joven Zorrita, en una curiosa rueda de prensa al aire libre en el Parc de la Guineueta, junto a la estatua metálica dedicada al animal (en catalán zorra es guineu).

La relación del ser humano con la naturaleza y los animales centran esta fábula que en el Liceu cuenta también con la mezzosoprano irlandesa Paula Murrihy como Zorro; el barítono sueco Peter Mattei como Guardabosques; y el barítono serbio Milan Perisic como Harasta, el cazador. Ocho cantantes solistas más, la mayoría españoles, se reparten los personajes humanos y animales de la obra, la mayoría con más de un rol.

Bosque onírico

'La zorrita astuta' es una ópera con varias capas y mensaje filosófico. Habla del ciclo de la vida y nuestra relación con la naturaleza y las criaturas que la habitan. Combina momentos de humor y otros más emotivos. La versión de Kosky es muy diferente de la anterior que se vio del título en su debut en el Liceu la temporada 2001-2002 con Opra North, que la hizo en inglés. Ahora el público podrá disfrutarla en versión original, en checo, un idioma complicado de cantar incluso para los nativos en él, y una puesta en escena muy original y diferente, con escenografía de Michael Levine y vestuario de Victoria Behr.

Kosky huye del naturalismo y añade un funeral en el principio de la obra que no figura en el libreto. En esta producción el bosque es mágico y todo lo que allí transcurre es como si saliera de un sueño o una pesadilla. En ella los animales no están caracterizados como tal. Lo único que les diferencia es la gama de colores de su vestuario frente al monótono negro de los humanos.

Un momento de 'La zorrita astuta', en el Liceu / David Ruano

Kosky ha adaptado su versión, rebajando algunas escenas de contenido sexual, entre otros, a petición del Liceu con el objetivo de hacerla atractiva para un público más amplio. La primera función es exclusiva para 'Òpera entre generacions', una iniciativa que permite por 35 euros ver la ópera siempre que se vaya acompañado de alguien de otra generación, ya que su objetivo es que los más mayores introduzcan a los más jóvenes a estos epectáculos. Los vecinos de La Guineueta que han acudido a la presentación también esperan disfrutar de la ópera con las 200 entradas que Liceu ha entregado a la Associació de VeÏns de Nou Barris que les permitirá acudir al ensayo general. "Para la mayoría será su debut en la ópera. Tenemos muchas ganas y más después de escuchar y ver con qué pasión hablan los y las protagonistas de la obra", ha señalado Àngels, una de las vecinas del barrio.

A mitad de precio

El Liceu quiere arrancar con fuerza y dejar atrás la idea de que la ópera es elitista. Esta primera ópera de la temporada tiene precios y ofertas fuera de lo común. Valentí Oviedo, director general del Liceu, ha destacado: "Este año celebramos los 25 años del Petit Liceu que refleja una manera de entender el teatro. Estos 25 años es una ejemplificación de 'El Liceu de tots' que se ha convertido en 'El Liceu per a tothom' porque queremos que todo el mundo encuentre su Liceu". 'La zorrita astuta' tiene las entradas a mitad de precio y el Día de la Mercè, el 24, habrá 1.000 entradas a 50 euros. Algo nunca visto. Todo eso además de otras dos funciones gratuitas de 'La cuina de Rossini', que disfrutarán 4.500 jóvenes y niños cuyas entradas se han repartido por sorteo, y del concierto gratuito que el Coro del Liceu ofrecerá en Nou Barris el día 26.

La plataforma Liceu Opera+ ofrecerá la obra el próximo día 30.