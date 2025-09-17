Uber apuesta por unas fiestas de La Mercè 2025 llenas de música

La ciudad de Barcelona ya se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas más emblemáticas, La Mercè, que se celebrarán del 23 al 28 de septiembre y llenarán de actividades todos los distritos de la capital catalana. La programación gira en torno a tres grandes ejes: el arte en las calles, las muestras de cultura popular y los festivales musicales. Estos últimos serán uno de los grandes protagonistas de la celebración, con una extensa y variada oferta de conciertos, patrocinados por Uber, que participa como partner cultural y de movilidad de la ciudad de Barcelona.

La compañía, que apuesta por eventos que enriquecen la vida cultural de la ciudad, ha querido colaborar de forma oficial con 'ELS40 Pop La Mercè 2025', el festival gratuito que organiza LOS40 el sábado 27 de septiembre en la Platja del Bogatell, como uno de los platos fuertes de la fiesta mayor de Barcelona. A partir de las 20 h, este espacio acogerá las actuaciones de algunos de los artistas más populares del momento, como Mama Dousha, Vicco, Doctor Prats, The Tyets y Beret, además de los propios DJs de LOS40.

Un grupo de personas abrazándose, tras haber utilizado el servicio de Uber / Uber

Compromiso con la cultura de la ciudad

El patrocinio de Uber se enmarca dentro de una estrategia cultural que la compañía ya ido desarrollando los últimos meses en Barcelona, actuando como partner de algunos de los eventos musicales más importantes que tienen lugar en la ciudad. El año pasado, colaboró con 'LOS40 Music Awards' como patrocinador oficial de los premios, ya que se celebraron en el Palau Sant Jordi. El objetivo de la empresa es reforzar su vínculo con la música y el entretenimiento con iniciativas como estas.

Este 2025 también ha sido partner de movilidad oficial de 'Les Nits de Barcelona', el ciclo de conciertos celebrado en julio en los Jardines del Palacio de Pedralbes, que incluyó sorteos de entradas VIP para los usuarios. Además, ha establecido colaboraciones con instituciones culturales barcelonesas de referencia, como el Gran Teatre del Liceu, consolidando así su apuesta por el acceso a la cultura en todas sus formas y niveles.

El aliado perfecto para moverse durante La Mercè

El patrocinio de Uber de La Mercè 2025, junto a muchas más empresas, ayuda a que miles de barceloneses puedan disfrutar de la mejor música en vivo de forma totalmente gratuita. El objetivo es agradecer a la ciudanía su apoyo, ayudándoles en días claves de celebración como los de la fiesta mayor de la capital, acercando la cultura y la música a todos los vecinos y vecinas, así como a los visitantes y turistas que disfrutarán de las actividades programadas durante esos días en Barcelona. Uber es la opción más fiable y cómoda para moverse por la ciudad durante las fiestas, sin la preocupación por encontrar aparcamiento.

Desde la empresa, defienden el poder de la conectividad, una fuerza que impulsa a las personas a compartir momentos, encontrarse y vivir experiencias colectivas. La música, como la movilidad, tiene ese poder transformador. Es por eso que la compañía se siente orgullosa de ser patrocinadora del concierto gratuito de 'ELS40 Pop La Mercè 2025', uno de los eventos más esperados por los jóvenes barceloneses durante las fiestas.

La misión de Uber va mucho más allá de mover personas, quieren acercarlas a los momentos que importan, como en esta ocasión. Uber refuerza así su compromiso con la música, la vida urbana, el talento local y la cultura abierta y diversa de Barcelona, una ciudad clave para la compañía. Donde hay música, hay conexión, y donde hay conexión, también está Uber.