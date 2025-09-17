'Sirat', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar 2026

'Sîrat', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar 2026, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles (EEUU). El filme, ganador del Premio del Jurado en el último Festival de Cannes, ha sido el seleccionado por la Academia de Cine entre una terna con acento catalán que completaban 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', la ópera prima de Eva Libertad.

El encargado de comunicarlo ha sido Pablo Berger, cineasta nominado en 2024 a los premios de Hollywood en la categoría de animación con el filme 'Robot Dreams'. Y también con 'Blancanieves' representó a España en los galardones más prestigiosos del mundo en 2013, aunque finalmente cayó de la lista de finalistas a Mejor Película Internacional.

Oliver Laxe y los actores Bruno Nunez y Sergi Lopez en Cannes. / BERTRAND GUAY / AFP

'Sirat', producida por Movistar Plus+ (desde este viernes disponible en la plataforma) y estrenada el pasado 6 de junio en cines, está protagonizada por Sergi López y un jovencísimo Bruno Núñez y supone un convincente salto cualitativo de Laxe con la que es ya su cuarta película, una obra muy libre de impactante calado visual.

Estatuillas de los Premios Oscar 2025. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

Los miembros de la Academia de Cine, que el año pasado optaron por 'Segundo premio', que no superó la primera criba para ser finalista, eligieron estos tres títulos entre las 57 películas estrenadas desde el 1 de octubre de 2024 y antes del 30 de septiembre de 2025.

Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. A partir del año 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

Fotograma de 'Mar adentro', una de las películas con mas premios de la historia del cine español. / RTVE

La última película española en ganar un Óscar fue 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76 edición de los Premios de la Academia en 2005.