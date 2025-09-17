El Mercat de les Flors arranca temporada en Barcelona con 11 grandes espectáculos de danza

El Mercat de les Flors, conocido como la Casa de la Dansa, reafirma esta temporada su compromiso con la danza en Barcelona con algunos de los mejores espectáculos del panorama artístico actual. A partir de este mes de septiembre, el Mercat acogerá 11 grandes producciones de gran formato que invitan al público a disfrutar de la danza más impactante y exitosa del momento.

Uno de los ejes principales de la nueva temporada es la oferta de producción propia, gracias al programa de apoyo a la creación impulsado por el Mercat, con propuestas como 'Cèl·lula 6: Faula', un espectáculo de danza a cargo de la coreógrafa catalana Roser López Espinosa, que cuenta con la participación de ocho bailarines profesionales. La obra habla de la colectividad y la confianza mutua.

También regresa 'Cèl·lula 5: La Quijá', una pieza que ya triunfó la temporada pasada y que obtuvo incluso una nominación en los últimos premios MAX de las Artes Escénicas. La obra, dirigida por la coreógrafa Paloma Muñoz, está formada por 10 bailarines que interpretan diferentes movimientos en torno a la esencia humana. Se suma al programa también el centro coreográfico Grenoble y su directora, la catalana Aina Alegre, con un tributo a Carmen Amaya desde la contemporaneidad, con la pieza 'Fugaces'.

Cèl·lula 6: Faula / Tristan Perez-Martin

Presencia internacional

La temporada 2025-2026 tendrá un toque internacional, con la participación de compañías de primer nivel, procedentes de varios países. Es el caso de la Compañía Nacional de Danza de Dinamarca que, a través de la reconocida creadora Marina Mascarell, presentará dos trabajos de gran proyección internacional. Asimismo, la compañía anglocatalana de gran exigencia técnica, Humandhood, también estará presente en el teatro con una simbiosis entre danza y espiritualidad.

Una de las visitas más especiales será la del Ballet de Lorraine, bajo la dirección de Maud Le Pladec, la coreógrafa francesa que se encargó de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París. La compañía ofrecerá un programa doble con una coreografía de la propia Le Pladec y otra del reconocido coreógrafo portugués Marco da Silva Ferreira.

Compañía Nacional de Danza de Dinamarca / Catrine Zorn

Diversidad y vanguardia

De igual forma, esta temporada actuará en el Mercat la Dresden Frankfurt Dance Company, conocida anteriormente como Compañía Forsythe, con un programa doble de William Forsythe, referencia viva de la danza contemporánea más exitosa, y del coreógrafo suizo Thomas Hauert.

La programación internacional se completará con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea y el Ballet Estatal de Hessen, con su repertorio de jóvenes coreógrafos y una pieza en colaboración con el Cor de Cambra del Palau de la Música. Finalmente, el coreógrafo de Mozambique Idio Chichava, que ha desarrollado su carrera en Francia, participará en el ciclo de espectáculos con una pieza orgánica muy potente y diferente que acercará al público el continente africano.