'La Madona de Portlligat' de Dalí vuelve a Figueres 73 años después

Una Gala mística, ligera e impregnada de serenidad, suspendida sobre el paisaje de Portlligat era la receta de Salvador Dalí contra el "drama de los tiempos modernos", momentos "de gran confusión en el mundo" por el exceso de "materialismo e investigación nuclear". Lo decía en declaraciones al 'New York Post' en 1950 y serviría para hablar del aquí y ahora. La respuesta a la maraña, a la de entonces y a la nuestra, era "un buen sueño", la espectacular Madona de Portlligat. El óleo, incluido en la selecta elección de las obras que el artista definía como "obra maestra", puede verse por fin en el Teatro-Museo de Figueres hasta el 22 de febrero, más de setenta años después de haber sido exhibido en público por última vez en España. La exposición temporal de la pieza, de gran tamaño, ha requerido una compleja operación de traslado desde Japón, ya que actualmente es propiedad del Museo de Arte de Fukuoka.

Con 'La Madona de Portlligat. Una explosión onírica', la Fundación Gala-Salvador Dalí busca repetir la operación de éxito protagonizada hace dos años por el 'Cristo de San Juan de la Cruz', otra pintura excepcional que, como ésta, no se veía en el Estado desde los años 50. Las dos piezas se mostraron en 1952 en Madrid y Barcelona, en la primera Biennal Hispanoamericana de Arte en la que los Dalís atrajeron a una muchedumbre de visitantes. Pintada en el taller de Portlligat y expuesta por primera vez en Nueva York en 1950, estuvo en Europa por última vez en 2006. En los últimos años sólo se ha cedido para muestras en salas niponas.

La Madona de Portlligat en el Teatre Museu Dalí de Figueres. / Mar Duran/Nord Media / DDG

Y es que, recuerda la responsable de los Museos Dalí, Montse Aguer, la negociación del préstamo para llevarla hasta aquí ha sido "muy larga", pero "a los museos que tienen obra de Dalí les hace mucha ilusión siempre que pueda verse en Figueres". "Es excepcional prestar una obra tan grande, porque la magnitud de la pieza complica mucho poder moverla para exponerla fuera de su emplazamiento habitual", dice Aguer, y recuerda que una de las bromas del artista sobre la Madona de Portlligat era, justamente, que era un cuadro "más difícil de trasladar que de pintar".

Justamente para evidenciar las dificultades del proceso, la muestra se abre con imágenes poco conocidas del fotógrafo Mark Kauffman para la revista Life. Se documentan los preparativos de la primera presentación pública del lienzo, no exenta de tropiezos, en la Carstairs Gallery de Nueva York, donde llegó después de un largo periplo desde el Cap de Creus: primero en camión desde el taller de Portlligat a Normandía, y en barco desde Le Havre hasta Estados Unidos.

"La galería estaba en un sexto piso, y Madona no pasaba ni por la puerta ni por el ascensor. Tuvieron que desmontar una ventana e izarla con cuerdas para entrarla por la fachada", explica Rosa Maria Maurell, jefa de Documentación de la Fundación. El procedimiento, que como se ve en las imágenes expuestas fue seguido por el propio Dalí a pie de calle, se ha repetido setenta y cinco años después en Figueres: ha sido necesario sacarla por un ventanal para poder instalarla en la Sala de las Logias del museo.

Mostrada al Papa

La Madona ocupa sola una sala, colgando de una pared pintada de amarillo y confrontada a otras azules. Amarillo y azul son, para Dalí, los dos colores del Renacimiento, el envoltorio ideal para una obra repleta de referencias renacentistas que presenta una Gala virginal enmarcada por el paisaje de Portlligat y que inicia la etapa mística nuclear del ampurdanés, en la que conjuga ciencia y religión.

En 1949 pintó una primera versión del cuadro, de tamaños mucho más reducidos, en el que Gala aparece como virgen, con la cabeza abierta por una rendija central. Ese mismo año, en una audiencia privada que buscaba la bendición papal para casarse con Gala -divorciada de Paul Éluard, recordémoslo- por la iglesia, el pintor presenta la imagen a Pío XII y le anuncia una nueva versión, mayor, que es la que ahora se puede ver en Figueres.

"Se ve la perfección técnica de los grandes maestros por representar mística, ligereza, flotabilidad y armonía, con una Gala convertida en madona, que era toda una provocación, y representada junto a mucha iconografía daliniana y de su paisaje", explica Aguer.

Dalí evoca a artistas como Piero della Francesca y Rafael Sanzio, pero también la separación del átomo y la descomposición de la materia a través de los elementos flotantes.

El compendio de símbolos dalinianos incluye el pan como símbolo de la Eucaristía, los elementos marinos que remiten al Mediterráneo o las rosas y aceitunas, en referencia a su musa y cómplice. El modelo para el niño Jesús fue el pequeño Joan Figueras, hijo de un pintor de Cadaqués, ahijado por Dalí y Gala. Todo ello, inmerso en el paisaje del Cap de Creus, con el horizonte partiendo del cuadro.

La exposición de Figueres, que va acompañada de conferencias, material pedagógico y propuestas educativas y familiares, ha ido precedida de un año de investigación. La investigación ha hecho aflorar imágenes provenientes de archivos externos que se han recogido en un pequeño audiovisual, junto a otros del Centro de Estudios Dalinianos. Se muestran cómo la pintura fue admirada en grandes salas de todo el mundo, como la Galerie André Weil de París o la Lefevre Gallery de Londres.

También en el Palazzo Reale de Milán para la primera retrospectiva de Dalí en Italia. Corría el año 1954, y la Madona de Portlligat, tan etérea y tranquila, resplandecía en una ruinosa Sala delle Cariatidi, con el destrozo y el ruido de la Segunda Guerra Mundial aún resonando en las paredes.