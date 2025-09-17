Jordi Savall baraja prescindir de dos músicos israelíes en el concierto Mondiacult por Gaza

Jordi Savall baraja prescindir de dos músicos israelíes para el concierto de Mondiacult el próximo día 30 en Barcelona porque no ha recibido un posicionamiento de su parte sobre lo que está ocurriendo en Gaza.

"No puedo acoger a músicos que no están en desacuerdo con lo que está pasando", ha explicado este miércoles a EFE Savall, que es el encargado de organizar ese concierto por la paz en el Palau de la Música Catalana con ocasión de la edición de 2025 de Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales y desarrollo sostenible.

"¿Cómo puedo invitar a un músico que no manifiesta oposición a lo que está pasando?", ha repetido antes de insistir en que la cuestión clave para él es si "se puede permanecer imparcial ante un genocidio".

Se ha puesto en contacto con esos dos músicos israelíes (de los que no ha querido dar los nombres) y les ha pedido que se manifestaran, pero no ha recibido respuesta.

"Todos tenemos una parte de responsabilidad", ha señalado tras hacer hincapié en que "hay que conseguir que este genocidio se pare" porque lo que ocurre en Gaza "es un ataque a las bases mismas de la civilización".

"Lo que está pasando nos hace responsables a todos" y la muerte de 65.000 palestinos en las acciones del Ejército israelí "es una barbaridad enorme" ante la que "no se puede hacer la vida normal".

Diálogo insuficiente

Savall ha recordado que ha sido mucho tiempo embajador para la paz de la Unesco, y desde esa posición ha intentado favorecer el diálogo y ha organizado diálogos entre músicos, incluidos palestinos e israelíes, pero considera que en la situación actual "este diálogo no es suficiente".

En el concierto del día 30 está previsto que participen 84 músicos de 38 países y entre ellos hay palestinos, de los que sabe que reconocen el derecho a la existencia de Israel. Dice también ser consciente de que los músicos en Gaza "no pueden manifestarse libremente" porque ese territorio palestino está controlado por Hamás.

Preguntado sobre cuál es su análisis de por qué en otros países europeos hay más reticencias a impedir la participación de equipos israelíes en competiciones o eventos internacionales en protesta por la acción de su Gobierno en Gaza, su respuesta es que el mundo está tan interconectado que "es muy complicado organizar cualquier boicot sin que tenga consecuencias".

Savall está preparando una declaración que tiene intención de publicar próximamente para detallar de forma pormenorizada su posición.

Antes de Mondiacult, el músico catalán va a participar el próximo viernes en un concierto en Amboise (centro de Francia) dentro del Festival Europeo de Música del Renacimiento, que cumple en esta edición su vigésimo aniversario.

Concierto

El concierto, que tendrá lugar en el palacete de Clos Lucé, en el que pasó sus últimos años Leonardo da Vinci, a poca distancia del río Loira, está dedicado al "arte de la variación y de la improvisación de la antigua Europa al Nuevo Mundo".

En el repertorio se incluyen, entre otras, desde folías de finales del siglo XV, obras antiguas tradicionales catalanes, sefardíes, vascas o gallegas, pero también de la época del imperio español de América, en un amplio periodo que va hasta finales del siglo XVIII.

Savall ha destacado que Clos Lucé "es un marco muy especial" porque se ve "la gran riqueza" del espacio cultural en el que estuvo Leonardo da Vinci, que también hizo aportaciones al mundo de la música con la invención de algunos instrumentos innovadores en las formas, pero que no se pueden utilizar.

"Daba más importancia al aspecto estético que al aspecto práctico", ha comentado refiriéndose por ejemplo a una viola que ideó con forma de cabeza de caballo hecha de plata, pero imposible de ser utilizada.