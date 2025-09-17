Jaden Smith, el hijo de Will Smith, primer director creativo masculino de Christian Loubutin

Después de 15 años de haber ampliado sus diseños al sector masculino, la firma francesa de los 'stilettos' de suelas rojas, Christian Louboutin, acaba de nombrar por sorpresa al rapero y actor estadounidense Jaden Smith, hijo del también actor Will Smith y Jada Pinkett Smith, como su primer director creativo para sus colecciones de hombre.

El artista se mudará a París para asumir el cargo y presentará sus primeros diseños en enero durante la semana de la moda masculina en la capital francesa. Supervisará la creación de cuatro colecciones al año de zapatos, artículos de cuero y accesorios, además de desarrollar campañas, eventos y experiencias inmersivas.

La propuesta masculina de Christian Louboutin representa el 24 % del negocio de la firma.

"Lo encontré muy interesante, muy amable, muy, muy humilde y, sobre todo, muy interesante: su forma de ser, su forma de vestir, su forma de pensar", ha explicado Christian Louboutin sobre su flechazo con el artista, de 27 años.

"Este es uno de los mayores honores de mi vida, y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha hecho por la casa, además de asumir un papel tan importante", ha declarado por su parte el actor a la revista 'WWD'. "Cuando me contactó, me quedé impresionado por lo parecidos que somos y lo mucho que nos gusta hacer las cosas de forma similar", ha abundado.