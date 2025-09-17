Flamenco de otra dimensión con Rocío Márquez y el vigoroso regreso de Mazoni en el arranque del Mercat de Música Viva de Vic

Después de casar su cante limpio y profundo con la electrónica de Bronquio en ‘Tercer cielo’, Rocío Márquez se va a otro extremo, aventurera de naturaleza como es, en ‘Himno vertical’ un álbum en el que hay flamenco y hay exploración, y severidad y juego, acudiendo al formato crudo de la voz y la guitarra. En directo cobra otra dimensión al integrar con inventiva unos pocos elementos escénicos: una tela que es fondo y pieza bajo la que esconderte, una silla de patio andaluz, la oscuridad radical, el cuerpo en tensión, levitando, arrastrándose, dramatizando en una pieza de arte integral.

Así fue este miércoles en el concierto inaugural del Mercat de Música Viva de Vic, el 37º, el primero sin la dirección artística del desaparecido Marc Lloret, como recordaron en L’Atlàntida los nuevos timoneles, Joan Rial, Jordi Casadesús y Rubén Pujol, en un acto en el intervinieron también el alcalde de Vic, Albert Castells, y la ‘consellera’ de Cultura Sònia Hernández. Se hizo luego la noche en el escenario, pellizcada por la guitarra flamenca de Pedro Rojas Ogáyar, abriendo espacios para una Rocío Márquez que comenzó con los tenues cantos y dictados del álbum hasta alcanzar cotas sísmicas en ‘Arde’.

Guitarra flamenca y también eléctrica y distorsionada, y ‘loops’ y reverberaciones, el canto de gran riqueza tímbrica, donde cada pieza respondía a un palo distinto (fandango, seguiriya, soleá…), y un material lírico que partía de una pérdida de la cantante onubense, su prima Nuri. Aires de réquiem, pero también vida y dulzura en una propuesta impactante que Márquez mostrará el martes en la Mercè, frente a la Catedral.

En la carpa adjunta, uno de los cantautores pop catalanocantantes más valiosos, Jaume Pla, Mazoni, estrenó su disco pos-desencanto y pos-retiro, ‘Banderes per daltònics’, en eficaz formato de cuarteto. Muy en forma desplegando las nuevas canciones, como ‘Un petit racó de pau per cadascú’, ‘Fe dins la tristesa’ y la ‘punkie’ ’Putes xarxes socials’ , en ese punto entre la melodía con ecos ‘beatle, el arreglo imaginativo y el punto despeinado del rock’n’roll. Dispone de unos cuantos clásicos, cosa que no todos los de su quinta pueden decir, y ahí estuvieron, alborotando el tramo final, el himno ‘Eufòria’ y el estresada ‘No tinc temps’, además de su apropiación de ‘Maggie’s farm, de Bob Dylan, transmutada en ‘La granja de la Paula’. Mazoni ha vuelto.