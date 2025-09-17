La Companyia Les Solidàries estrena 'Durruti, t'estimo', la ópera rock sobre el icono anarquista que Els Surfing Sirles no pudieron hacer

Tuli Márquez publicó 'L'endemà', su primera novela, en marzo de 2013. Viene a cuento recordar que en la obra el grupo musical Les Roques remonta un momento bajo de su carrera con un musical sobre la vida del anarquista Buenaventura Durruti (1896-1936); en realidad, son los escándalos en torno al montaje, una especie de 'Jesucristo Superstar' con canciones de la República en clave rock, lo que reimpulsa a Les Roques. Meses después de la publicación de 'L'endemà', Els Surfing Sirles sacaron 'Música de consum', con una fotografía del multitudinario cortejo fúnebre de Durruti en la Via Laietana de Barcelona en la portada. Para Márquez fue como una señal divina: tenía que hacer una ópera rock sobre Durruti con Els Surfing Sirles, formación a la que además adoraba. "Una banda con su capacidad de crear tumulto y convulsión no sale cada día", dice.

Proyecto imposible: 'Música de consum' era el último disco de los Sirles, lo ponía en la carpeta. Entre su grabación y su edición murió el guitarrista Uri Caballero (que fue quien propuso la foto de la tapa, y no pensando en la embolia que sufriría, sino en el tono de las canciones), y el grupo se disolvió. Su espíritu de hermandad romántica y forajida no admitía otra decisión. Hace unos tres años Márquez y Guillem Caballero, el teclista de los Sirles, actualmente en Chaqueta de Chándal y refuerzo de Fetus, retomaron la idea. Y "empezaron a llover canciones", señalan. El espectáculo 'Durruti, t'estimo' se estrenará en L'Atlàntida de Vic el 19 de septiembre y tendrá una representación en las fiestas de la Mercè de Barcelona el 23.

Joan Colomo y Guillem Caballero, en La Capsa / Ferran Nadeu

La banda

El ensayo al que asistió EL PERIÓDICO el 5 de septiembre en La Capsa de El Prat de Llobregat quitaba el hipo. Los músicos: Pau Albà (batería, percusiones y voces), Xavier Garcia (bajo y voces), Joan Colomo (guitarra y voces), Irene Molenz (guitarra y voces), Pablo Volt 'Pope' (trompeta y voces), Júlia Soler (trombón y voces) y Guillem Caballero (teclados y voces). Jordi Castells a cargo de imágenes y vídeo y Xavi Ollé como técnico de sonido. La inspiración reconocida de la obra es 'Tommy', de The Who, con guiños también reconocidos a 'The rocky horror picture show' y a 'El fantasma del paraíso'. Caligrafía de base sobre la que vuelan los Beatles, los Sonics o el Sufjan Stevens de 'Illinoise'. "Júlia [Soler, de Les Testarudes] ha dado grosor a los arreglos de vientos -cuenta Caballero-. Han ido creciendo y sí que recuerdan a Sufjan Stevens, pero no sé por qué". Hay una version de 'Und was bekam des soldaten weib?', de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Ensayo del espectáculo 'Durrutti t'estimo' en La Capsa, con Guillem Caballero y Tuli Márquez en el centro / Ferran Nadeu

En modo Brian Wilson

Márquez tomó como referencia para el libreto 'El corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Durruti', de Hans Magnus Enzensberger. Las letras que le iba pasando a Caballero eran "poemas sin un registro claro", con diálogos y partes recitadas y para coro, además de las esenciales. Caballero se lo pasó "tope bien" convirtiendo ese material en canciones. Emergió su yo Brian Wilson, "ídolo máximo", y grabó maquetas con arreglos de violín, violonchelo, clarinete, vibráfono, etcétera, vía sintetizador. Los destinatarios de las maquetas se embarcaron 'ipso facto' en el proyecto y lo aterrizaron en la realidad. "De tanto en tanto, tener ambición está muy bien", opina Caballero.

Un embrión, pero menudo embrión

'Durruti, t'estimo', espectáculo en el que los artistas se presentan como la Companyia Les Solidàries, en referencia al grupo de acción muy directa Los Solidarios, del que Durruti formó parte, salta a la palestra sin el respaldo de un elepé. Márquez y Caballero aseguran que se grabará. El músico, de hecho, se frota las manos con los arreglos extra que tiene en la cabeza y que sabe perfectamente a quién pedirá llegado el momento. Por ahora solo hay dos canciones registradas, de las que 'Convé negar-ho tot (un cop més)' es el 'single'. La aspiración es que el espectáculo musical se convierta en un montaje escénico, con Pol López, ya embarcado, al frente de este apartado. Márquez imagina el resultado final, si alguien se anima a producirlo, como una 'Ópera de los tres centavos' al servicio de las Misiones Pedagógicas de la República. De modo que 'Durruti, t'estimo' es un embrión, pero menudo embrión.

Un momento de un ensayo de 'Durruti, t'estimo', en La Capsa / Ferran Nadeu

Simpatías libertarias

La obra, salta a la vista desde el título, "simpatiza con las ideas libertarias", en palabras del tándem creativo. A Márquez no le disgustaría que originara escándalos, como los origina la obra de Les Roques en 'L'endemà'. "Molestar a la ultraderecha siempre es bienvenido", dice. Caballero lo ve difícil ("vivimos en un mundo capaz de asimilar cualquier disidencia") y se conforma con divulgar la controvertida vida del revolucionario "más allá de su vertiente como figura pop".

'Música de consum' estaba dedicado a la memoria de Uri Caballero y Carmen Roa, la madre de Uri y Guille. A la que Márquez conocía porque su madre era la farmacéutica de cabecera de la familia. "Este proyecto es como cerrar de una manera chulísima un círculo que empezó en un momento de dolor", considera Caballero.