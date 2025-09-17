La partida de ajedrez de los festivales de verano: Pedralbes y Porta Ferrada ponen en liza a las promotoras de conciertos

Vuelve la tensión, y la intriga, en el mapa festivalero catalán, y las jugadas a diversas bandas propias de una partida de ajedrez. Es así porque la música en vivo vive hoy cifras globales de negocio al alza y, cuando toca espacios o marcas de titularidad pública, las administraciones se están viendo abocadas a organizar concursos a los que optan las diversas promotoras. Episodios de pugna, inhabituales hace solo unos pocos años, como el de meses atrás en el reparto de festivales en el Fòrum, y que volverán este otoño: las muestras veraniegas de los jardines de Pedralbes y de Porta Ferrada tienen ahora abiertos procesos de licitación en los que rivalizan varios de los operadores más importantes del circuito musical catalán.

En Pedralbes se ha extinguido el período de tres ediciones otorgado en 2023 a Clipper’s Live, que fue entonces la vencedora del primer proceso de licitación pública, y que creó la marca de Les Nits de Barcelona, relevando al Festival Jardins de Pedralbes, de la promotora Concert Studio. Ahora está en marcha un nuevo concurso para organizar el festival en los próximos tres años, de 2026 a 2028. Clipper’s Live se presenta para revalidar su proyecto, y se encuentra con que otros tres destacados operadores han acudido también al concurso.

Il Divo, durante el concierto final del festival Les Nits de Barcelona, en los jardines del Palau de Pedralbes el pasado 23 de julio. / Marc Asensio Clupés / EPC

Empresas en liza

Se ha presentado The Project, la promotora, ahora integrada en Warner Music, responsable del Festival de Jazz de Barcelona y el Guitar BCN, así como de giras de artistas tan populares como Sabina o Estopa. También están ahí Barcelona Events Musicals, organizadora del festival Cruïlla, en el Fòrum, y que gestiona la sala El Molino, así como Proactiv Entertainment, empresa con participación mayoritaria de Sony Music que está a cargo de ‘Disney on Ice’ y de exposiciones como la del Titanic, y que ha montado giras de artistas como Maluma, Juan Luis Guerra o Andrea Bocelli. El concurso lo convoca Patrimoni, departamento integrado en la ‘conselleria’ de Economia i Finances de la Generalitat, que es la propietaria del recinto.

Concierto de Andrés Calamaro en la 63ª edición del Porta Ferrada, el pasado 19 de julio / Xavier Casals

Se da la circunstancia de que tres de estas cuatro promotoras compiten a su vez en Porta Ferrada, la muestra decana de Catalunya, en Sant Feliu de Guíxols, que tras su 63ª edición de este verano tiene también abierto un proceso de licitación para las próximas tres temporadas, este a cargo del Ayuntamiento, propietario del festival. Opta a seguir The Project, que organiza la muestra desde 2014, a la que le han salido competidores: se han presentado Clipper’s Live y Barcelona Events Musicals, así como una cuarta empresa, la valenciana Mensajeros del Jazz, que gestiona festivales como Las Noches del Botánico, en Madrid.

Los procesos se dirimen a partir de una serie de criterios valorativos muy precisos, con una asignación de puntos para cada apartado. En Pedralbes cuentan, en el flanco artístico, hasta siete aspectos distintos: la programación de figuras con carreras consolidadas, de solistas y grupos residentes en Catalunya, así como el peso de propuestas musicales en catalán (10 puntos como máximo cada categoría), también la presencia de artistas femeninas (5), de figuras inéditas en los escenarios catalanes (4), la presentación de nuevos discos o espectáculos (4) y la presencia de artistas emergentes (3). Todos estos aspectos suman 50 de los 100 puntos en juego.

El factor económico

Pero en el concurso de 2023 ya se vio que todos estos epígrafes pueden ser neutralizados por una potente propuesta económica, que representa por sí sola los otros 50 puntos. Esta vez, el precio mínimo de licitación, “a mejorar al alza”, es de 838.750 euros sin impuestos por las tres ediciones, muy por encima de los 458.055 de 2023 (que fue más que duplicada por la oferta ganadora, Clipper’s Live, con un millón de euros). Este jueves se abrirá el primer sobre, que contiene los proyectos de ejecución que propone cada promotora, y el 2 de octubre, el segundo, el de la oferta económica, y de ahí saldrá la fumata blanca.

Ambiente en el 'village' de Les Nits de Barcelona, en los Jardins de Pedralbes en julio de 2024. / Marc Asensio Clupés

Que el concurso contemple un periodo de tres años es considerado insuficiente por la mayoría de las voces del sector musical, que consideran que un proyecto de festival requiere de un plazo más largo para consolidarse y que hoy en día las giras se programan con anticipación creciente. En la imposición de este plazo puede haber móviles relativos a los ciclos electorales. Para Nicolás Renna, CEO de Proactiv, este punto “es el más negativo del proceso, porque comporta que, cuando comienzas a construir una idea, se acabó el tiempo”, objeta. Los candidatos a gestionar Pedralbes han preferido adoptar un perfil discreto y han declinado pronunciarse al respecto a este diario, con la única excepción de Renna, que desliza algunas contrariedades respecto al proceso concursal. En particular, el aumento del canon económico mínimo en un recinto, los jardines, donde desde 2023 se ha limitado el espacio y los horarios del ‘village’, así como el número de noches de concierto y el aforo.

“Te suben el alquiler y te recortan los ingresos”, lamenta el directivo de Proactiv. “Entiendo que hubo molestias de algunos vecinos, pero han reducido los ingresos del promotor de manera importante”. ¿Y pese a eso, es atractivo para una empresa organizar un festival en los jardines de Pedralbes? “Depende decisivamente de las marcas, de los patrocinios”, deja claro Nicolás Renna. Su proyecto está encaminado, dice, a una idea de festival “en la que puedas descubrir artistas, o programar a los ya conocidos de una manera diferente, quizá en un formato acústico, adecuada al espacio, o juntando a dos figuras”, todo ello teniendo claro que “al final, se trata de vender entradas”.

Aportación del Ayuntamiento

En Porta Ferrada los parámetros muy distintos, ya que el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, propietario del festival, no recauda, sino que hace una aportación económica que se sitúa en un máximo de 300.000 euros (IVA incluido) por cada año. A partir de ahí, da puntos a cada propuesta que represente una reducción de esa cifra, 4 puntos por cada 20.000 euros de rebaja, con un tope de 20 puntos.

Ambiente y público durante el concierto de Gene Simmons en el Festival de Porta Ferrada. / FERRAN SENDRA

Entre los distintos apartados, donde se reparte el total de 230 puntos, hay un criterio económico como es el presupuesto disponible para la contratación artística, que representa un máximo de 40 puntos, y otros de tipo estructural, como el grado de prestigio de la oferta gastronómica (20 puntos), y artístico, con categorías como el número de espectáculos internacionales o inéditos en Catalunya (5 puntos). El concurso abre la puerta a que el festival acoja conciertos en invierno (en una carpa levantada en el Guíxols Arena para 2.000 personas) y otorga hasta 10 puntos por programar allí cinco conciertos por temporada. A diferencia de Pedralbes, en Porta Ferrada la dirección artística no depende de la promotora, sino que la aporta el Ayuntamiento.

La resolución del concurso de Porta Ferrada se prevé para finales de octubre. Ambos festivales, este y Pedralbes, figuran entre los más destacados del país en la categoría ‘boutique’, o de ciclo y vista la concurrencia manifestada en estos concursos, despiertan un gran interés en el sector. En Pedralbes, la edición de 2025 se saldó con un total de 38.763 asistentes y un 84% de ocupación, y en Porta Ferrada, con 31.200 espectadores que coparon el 91% de las localidades.