Arte
La Catedral de Barcelona recupera una pintura barroca del siglo XVII en su Sala Capitular
EP
BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Catedral de Barcelona ha restaurado una pintura barroca de grandes dimensiones de finales del siglo XVII, conocida como el Cristo Crucificado, y que ha sido expuesta en su Sala Capitular.
El cuadro, que ha sido presentado este miércoles, llegó al templo barcelonés hace 350 años por la canonización de San Olegario, antiguo obispo de Barcelona y figura central en la historia de la Catedral, explica un comunicado.
Los trabajos de restauración han durado 10 meses, durante los cuales se ha limpiado y desinsectado, se ha arreglado el desgarro que presentaba el soporte de tela y se han realizado diferentes pruebas radiográficas con las que se llevará a cabo una investigación para obtener más información sobre la obra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere Robert Redford, estandarte del nuevo y más progresista Hollywood
- La emotiva despedida de Ramon Pellicer del 'TN' de TV3 después de 23 años: 'Ahora asumiremos otras responsabilidades
- Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira 'varios meses
- Rafael Tarradas Bultó revive los claroscuros de las colonias textiles de Catalunya: 'Con una semana de trabajo de un niño se pagaba la casa
- Los 10 momentos clave de unos Emmy dominados por 'The Studio' y 'Adolescencia
- Mar afuera', la nueva serie juvenil sobre un centro de menores: 'Todo viene ligado a los privilegios
- La inmensa filmografía de Robert Redford, en 5 películas destacadas (y dónde ver los filmes en 'streaming')
- Premios Emmy 2025: las opciones de las series favoritas