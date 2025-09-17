CaixaForum Barcelona acoge ‘Somos Naturaleza’, una nueva exposición inmersiva sobre biodiversidad

El cambio climático, la explotación de especies y la contaminación son cuestiones de las que a menudo se escucha hablar. Sin embargo, pocas veces se presta la misma atención a sus consecuencias. Y lo cierto es que la pérdida de la biodiversidad representa un problema global de primer orden, en su mayoría derivado de estos factores. Pero en Oasis Immersive Studios y National Geographic son plenamente conscientes de ello. Por este mismo motivo, del 18 de septiembre hasta el 6 de abril, CaixaForum Barcelona se convierte, gracias a su colaboración, en una oda a la naturaleza y a la diversidad con la inauguración de su exposición ‘Somos Naturaleza’. Un recorrido inmersivo y sensorial que invita al espectador a adentrarse en el corazón de la naturaleza, concienciándole sobre la acción positiva, la protección del entorno y su preservación.

La directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, y el cofundador y presidente de Oasis Immersive Studios, Denys Lavigne, presentaron hoy esta experiencia en forma de viaje al corazón de la naturaleza para explorar y admirar la flora, la fauna y la riqueza natural del planeta a través de una propuesta visualmente impactante y enriquecedora. “Más que una exposición, es una llamada a la acción positiva en un momento clave”, subraya Domingo. “Nos invita a sumergirnos en la belleza del entorno natural y a tomar conciencia de que cada pequeño gesto puede contribuir a construir un futuro más sostenible para todos", añade.

La muestra, producida y distribuida por Oasis Immersive Studios, cuenta también con el apoyo de Naciones Unidas, la Fundación David Suzuki, los Talleres por la Biodiversidad y National Geographic, entre otros, para sumergir a los visitantes en la belleza y la fragilidad del mundo natural. Se trata de una propuesta dirigida a todos los públicos y estructurada en tres capítulos, cada uno representado por una obra audiovisual vinculada a la biodiversidad desde una óptica de concienciación. Un espacio en el que la tecnología y el arte se entrelazan, dando lugar a un arte digital inmersivo con escenografía temática y zonas educativas e informativas.

Tres piezas audiovisuales para redescubrir la naturaleza

El recorrido comienza con ‘Un mundo en constante crecimiento’, una pieza contemplativa en la que el canto visual de Katerine Giguère, en colaboración con Johnny Ranger, invita a redescubrir la magia de la naturaleza y su poder regenerativo, mientras las imágenes de National Geographic asumen un papel protagonista. A continuación, la galería diseñada por Alex Le Guillou, ‘Estamos interconectados’, introduce al espectador en una danza de células y raíces que muestran cómo cada elemento está conectado entre el mundo natural y el humano. Para concluir, Émile Roy presenta ‘Afrontemos el reto’, un mosaico vivo que rinde homenaje a la resiliencia de la naturaleza y el ingenio humano, simbolizando que, a través del esfuerzo colectivo, es posible proteger el medio ambiente y cuidar el planeta.

Conciencia y acción en clave artística

Somos Natura no solo subraya la importancia de preservar la Tierra y su equilibrio, sino que también anima a los visitantes a actuar de forma positiva frente a los desafíos actuales de la biodiversidad. “Para nosotros es fundamental aportar esperanza con esta exposición”, afirma el presidente de Oasis. Y añade: “Queremos tener impacto y conseguir que la gente se implique”. Al mismo tiempo, insiste en que pequeñas acciones como “reducir el uso de plásticos o reciclar” pueden traducirse en “cambios significativos que marcan la diferencia”.

La exposición surgió a raíz de la histórica firma de acuerdo de la COP15 (15ª Conferencia de las Naciones unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Montreal), donde cerca de 200 países se comprometieron a revertir la pérdida de biodiversidad y proteger el 30% de todos los ecosistemas de cara al 2030. Y tras su inauguración en Montreal y su paso por México, ahora ‘Somos Naturaleza’ aterriza en CaixaForum Barcelona, y más adelante, podrá visitarse también esta misma temporada en CaixaForum Madrid.

Las entradas, con un precio de 6 euros, ya están disponibles a través de la página web de CaixaForum Barcelona.