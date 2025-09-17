Un Bertrana para la abuela Rosita, la mujer "extraordinariamente normal" de Pep Prieto

«A mi abuela le debía una novela, le debía hablar de ella abiertamente, pero hacerlo quería decir hablar de mí y eso cuesta. Al final ha salido un reproche: “¿por qué te tuviste que morir?”, asegura el periodista y escritor gerundense Pep Prieto sobre 'Rosita', la novela de ficción con pinceladas autobiográficas con la que se ha programado ganador del 58º premio Prudenci Bertrana, dotado con 30.000 euros. La Rosita del título hace referencia a su abuela, columna vertebral de una familia desestructurada, pero también a la del pequeño Josep Maria, un niño criado en la Girona de los 80, refugiado en casa de los abuelos de la violencia paterna. La imaginación infantil y las películas le llevan a pensar que la abuela Rosita es, en realidad, una bruja.

Y es que la última cosecha de los Premios Literarios de Girona salda dos deudas: una personal, la de Prieto con su abuela, y una colectivo, la que tiene la literatura catalana con toda una generación de mujeres novelistas que cayeron en el olvido por la guerra y la dictadura, rescatadas ahora por el escritor Ramon Solsona a 'Dones migpartides'. Además, Laia Llobera se ha llevado al Miquel de Palol de poesía por 'Saur' y Marta Minguella el Ramon Muntaner de novela juvenil por 'Assassinat a Highburn'. Aparte de los cuatro títulos premiados, que llegan este miércoles a las librerías, este martes se han conocido los tres que faltaban en una ceremonia en el Auditori de Girona marcada por el recuerdo a las lluvias de Valencia y el impacto que tuvieron también en el sector editorial valenciano. Eusebi Ayensa se ha levantado vencedor del premio Aurora Bertrana por la traducción de la 'Poesia Completa' de Kavafis; Maria Jaume i Fades del premio Cerverí a la mejor letra de canción por 'Mon cherie go home' y Laia Bonjoch y Sergi Purcet del Lletra para proyectos digitales con Lecturistas.

Elogio de la abuela Rosita o arqueología sentimental de una persona normal

Ahora que roza la cincuentena y que hace veinticinco años que su abuela murió, Pep Prieto hace balance a Rosita, la novela ganadora del Prudenci Bertrana. En un tono "más emocional" y un "lenguaje más depurado" de sus ocho novelas anteriores, que eran thrillers cargados de humor negro, ha escrito su novela "más emotiva" -"no quería hacer un libro frívolo", remarca-, para "comprender duelos y aplazamientos emocionales" que han marcado su vida. «He cambiado de registro para explorar rincones de mi intimidad, todo lo que no supe hacer de pequeño», explica Prieto, quien considera que hay «algo mágico» al hacer «una biografía de personas normales».

El proceso de escritura ha sido «muy doloroso», señala, pero le ha servido para «resucitar literariamente» a la mujer que le subió, a él ya su hermana. «Conocí muy bien a la abuela, pero no a la mujer que se escondía tras el cargo, una mujer extraordinariamente normal que fue una figura salvadora», asegura el autor, colaborador desde hace años del Diari de Girona.

Si bien Rosita ya había aparecido en algunas de sus novelas anteriores, afirma que «le debía» una novela a la persona que le «salvó» y le hizo ser como es, un loco de la ficción: «me hizo de madre y me hizo un ser funcional y creativo, porque me estimuló a escribir y me descubrió el cine».

Así, asegura, Rosita le ha servido para entender quién es «creativamente», por lo que está lleno de las referencias cinematográficas de su infancia.

La gris Girona de los años 80 es el otro gran eje de la novela, una ciudad "ahora muy idealizada", pero "más hostil" que la actual, con "un punto de oscuridad que la hacía profundamente literaria". «Era una ciudad que intentaba ser lo que es ahora, mientras vivíamos en ella no la valorábamos, pero era muy viva y real, y marcó nuestra forma de ser», dice Prieto. En este sentido, afirma que ahora echa de menos a la Girona que «te desafiaba», porque a la de ahora le falta identidad, «se ha barnizado demasiado».

La novela llega hoy a las librerías de la mano de Columna, con una magnífica fotografía en blanco y negro en la cubierta: la firma el abuelo de Prieto, Josep Mir, y las que aparecen son la abuela y la madre del autor, atravesando un puente.

Una generación de narradoras descabezada por la guerra

En 'Dones migpartides. 30 narradoras entre la ilusión republicana, la derrota y el enderezamiento', el ensayo que ha valido el 46º premio Carles Rahola a Ramon Solsona salen Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Anna Murià, pero también Elvira Augusta Lewi, Maria Dolors Orriols o Maria Verger. El escritor, que ya ganó el Prudenci Bertrana en 1994 con la novela 'Les hores detingudes', se ha llevado el galardón, dotado con 6.000 euros, por una mirada renovada a una generación de narradoras atravesada por la guerra: mujeres nacidas entre finales del siglo XIX y 1925, algunas todavía muy conocidas y otras que cayeron en el olvido pese a haber sido novelistas de prestigio y haber vendido un buen puñado de ejemplares. Primero toparon con las dificultades de un sistema literario eminentemente masculino, después con la guerra y, finalmente, con el silencio impuesto por el franquismo.

Lo que empezó como una serie de artículos ha terminado en un volumen, editado por Pòrtic, con treinta y una autoras. De cada una se menciona, como mínimo, una novela y existe un breve apunte biográfico.

«Toda la sociedad quedó mediopartida, porque la guerra y la dictadura lo rompieron todo, pero el castigo en las mujeres fue evidentísimo», recuerda Solsona, que alaba especialmente a la generación que fue capaz de escribir a partir de la posguerra. "No se habían formado en catalán, encontraron primero la dificultad para escribir en su lengua y después para publicar e iniciar una mínima carrera en un panorama literario totalmente destruido", apunta.

Reivindicación del "tesoro" de la Occitania medieval

La poeta Laia Llobera ha transformado la fascinación que siente por la Occitania del siglo XII en 'Saur', el poemario que se ha alzado con el 48 premio Miquel de Palol de poesía, que tiene una dotación de 6.000 euros. Inspirada por la lectura de Simone Weil, la autora recorrió durante dos veranos todos los condados occitanos, una experiencia que le ha motivado para escribir sobre un tiempo y un momento de la historia que define como «un gran polvorín», y al mismo tiempo, un «tesoro», de ahí el «sauro» del título, que hace referencia al color dorado.

En la obra, publicada por Proa, plantea «un viaje en el tiempo» por aquella época, en el que Cataluña hunde sus raíces y el universo espiritual.

Un thriller que es también una oda a los inadaptados

El debut literario de Marta Minguella, docente de inglés en un instituto de secundaria, se ha llevado el 40 premio Ramon Muntaner de novela juvenil, dotado con 6.000 euros. 'Assassinat a Highburn' (Fanbooks) es, según la autora, un thriller y «una oda a los inadaptados».

La chispa del libro fue la imagen de un castillo en Irlanda, un enigmático edificio «donde podría ocurrir cualquier cosa». La novela arranca justamente con el encuentro de una gran empresa en este castillo, cuando uno de los principales socios de la compañía cae por la ventana. Todo el mundo cree que ha sido un accidente, excepto una adolescente con dificultades para relacionarse, Freya.

«Además del crimen, quería mostrar cómo una situación extrema acaba afectando a toda una comunidad», explica Minguella.

Ocho años dedicados a descifrar toda la poesía de Kavafis

La magna traducción de la 'Poesia completa' de Kontantinos P. Kavafis, el ambicioso proyecto del helenista figuerense Eusebi Ayensa, ha sido merecedor del cuarto premio Aurora Bertrana de traducción. El ampurdanés ha dedicado ocho años a adaptar al catalán toda la obra poética del gran poeta griego, tanto los poemas canónicos como los versos que permanecían encerrados en el archivo Kavafis de Atenas. Ayensa, que se define a sí mismo como "un filólogo traduce", se ha encargado de la traducción y también de la contextualización de unos versos, a través de las diferentes versiones que se conservaban en el archivo, que hablan de erotismo y temas tan actuales como el cuestionamiento de la pena de muerte o el transfuguismo político. "Decía de sí mismo que era un poeta ultramoderno, un poeta de las generaciones futuras", recuerda el especialista.

«A mí Kavafis me ha dado placer y consuelo», asevera el antiguo director del Instituto Cervantes de Atenas, que se considera «un eslabón más» de la cadena que ha hecho que sea un autor muy conocido en Catalunya, como Carles Riba y Lluís Llach.

Editada en dos volúmenes por la editorial Flâneur, la traducción de Ayensa está agotada y Proa la reeditará el próximo año en un solo tomo. Además, Ayensa también está preparando una edición en griego para Grecia.

El premio, dotado con 6.000 euros, ha salido de entre los más de 700 títulos traducidos el pasado año al catalán.

Difundir iniciativas literarias más allá de Barcelona

Laia Bonjoch y Sergi Purcet (@elsbookhunters) se han llevado el 25º premio Letra de proyectos digitales por Lecturistas, una iniciativa para dar visibilidad a bibliotecas y librerías más allá de Barcelona. El galardón, dotado con 4.000 euros y una residencia digital, se traducirá en diez entrevistas en el podcast ¡Libros y punto!.

Autotune contra la masificación turística

'Mon cherie go home', el tema que ha unido la cantante Maria Jaume y el trío Fades para cantar contra la masificación turística, se ha llevado el 31 premio Cerverí a la mejor letra de canción. Jaume destaca que la «música política puede hacerse desde un lugar distendido». En este caso, el «autotune» y el pop sirven para denunciar cómo el turismo «hiere» la identidad de Mallorca.