Óbito
Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años
El actor y director estadounidense Robert Redford ha fallecido este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete.
Nacido en la ciudad californiana de Santa Mónica el 18 de agosto de 1936, Redford sobresalió en el primer tramo de su carrera por papeles de galán irremediable que le garantizaron un puesto en el escaparate de los grandes chicos de oro del siglo XX.
