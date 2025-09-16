Rigola vuelve al Lliure a lo grande con una ambiciosa adaptación de 'El mestre i Margarita' con 14 intérpretes: "¡Hace dos semanas que no duermo!"

Àlex Rigola regresa al Lliure a lo grande con el estreno de una ambiciosa adaptación de 'El Maestro y Margarita' protagonizada por 14 intérpretes este jueves. Su versión de la novela autobiográfica de Mijail Bulgákov (Kiev, 1891 - Moscú, 1940), basada en una traducción al catalán de la novela de Xènia Dyakonova, retrata las penurias de los artistas e intelectuales no afines al régimen en la Rusia soviética bajo la mano de hierro de Stalin. Pese a estar situada en el Moscú de los años 30, esta fábula demoniaca y satírica resulta de lo más actual. "Habla del relato, de la manipulación del relato y de quién tiene el poder del relato. También plantea si la verdad tiene sentido, si ha de estar por encima de la finalidad por muy positiva que sea. Habla de la censura y la autocensura, algo que la gente de los medios de comunicación conoce bien", ha señalado Rigola en la presentación del título que abre este jueves la nueva temporada del Lliure.

Bulgákov pasó de ser el autor más representado en los teatros soviéticos a ser vetado en todos los escenarios. Su obra hace una descarnada crítica a las estructuras culturales y al exceso de burocracia. "La locura empapa toda la pieza. Está en todos los personajes. La propia puesta en escena es una locura", dice Rigola.

Xavi Sáez y Miranda Gas en un momento de 'El mestre i Margarita' / Marta Mas Gironès

Ha convertido la Sala Puigserver en un espacio a dos bandas sitúa la acción que transcurre en el Moscú de los años 30 del siglo pasado, pero que el director traslada a un no lugar con una escenografía minimalista de Patricia Albizu. El vestuario atemporal también sirve para acercarla a nuestra época. Sus protagonistas son Voland, el diablo que llega a Moscú, interpretado por Francesc Garrido, dispuesto a desbaratarlo todo, especialmente las estructuras culturales y el Maestro (Nao Albet), un escritor enamorado de Margarita (Laia Manzanares), a quien Satán intenta manipular. El Maestro tiene dificultades para publicar su versión apócrifa de la vida de Poncio Pilatos, en el momento preciso en el que ha de aceptar la decisión de los judíos de Jerusalén de crucificar a Jesucristo en lugar de Barrabás. "Son muchos los paralelismos con el mundo actual. Es imposible, aunque no hagamos referencia alguna a Palestina, que no veamos cosas y lo mismo pasa con la cultura".

No se ha gastado el presupuesto en escenografía, añade, pero sí en "14 actores brutales" que se reparten los principales personajes de la novela. Completan el reparto Frank Capdet (Caifàs, Bossoi), Nil Cardoner (Ivan Nikolâievitx y 'Sense sostre'), Biel Duran (Likhodéíev, Leví Mateu), Jordi Figueras Berlioz (doctor), Miranda Gas (Poncio Pilato), Roger Julià (Gat Behemot), Sandra Monclús (Rimski, Afrani), Carlota Olcina (Assasel·lo), Jordi Rico (Varenukha), Carles Roig (Ieixuà Ha-Notsrí), Xavi Sáez (Koróviev). "Hace años que no trabajaba con tantos intérpretes y de tanta calidad", ha reconocido. Ha necesitado nueve meses para hacer la adaptación de este clásico ruso. "Menos uno, están todos los del séquito de Voland y algunos personajes los he fusionado", indica el director.

Un momento de 'El mestre i Margarita'. / Marta Mas Gironès

Tras años dedicados a dar todo el protagonismo a la interpretación de los actores con el menor artificio posible y la máxima verdad y tras inaugurar en 2023 el Heartbreake Hotel, una pequeña sala donde poner disfrutar de la cercanía del actor con el público, asegura que volver al Lliure ha sido un reto "apasionante". Desde luego, la esencia de su 'decálogo' a la hora de trabajar con los actores se mantiene. Esa búsqueda por expresar la máxima verdad en todo momento sigue ahí, pero la adaptación de esta larga novela requiere "mantener la tensión dramática para captar la atención del espectador" con muchos recursos más allá de la interpretación.

"Yo me hice mayor en el Lliure. Cuando asumí la dirección de este equipamiento público solo tenía 33 años y la media de edad aquí es de 32". Su última creación allí fue 'Ivanov', de Chéjov, en 2017, pero ha trabajado en el Lliure de Gràcia en los últimos años. La sensación que tiene ahora al volver a trabajar donde montó desde '2666', impresionante adaptación de la novela de Roberto Bolaño o 'European House', "es como volver a casa de los padres para comer el domingo: es cálido, bonito y nostálgico". Pero reconoce que los grandes montajes no lo tientan demasiado pues se ha acostumbrado a trabajar a otra escala, en salas de reducido aforo, donde brilla más el trabajo del actor que el del director. "Estoy contentísimo de estar en el Lliure y tener a 30 personas que dependen de mis decisiones. Pero, en mi caso, no puedo hacer esto siempre. ¡Hace dos semanas que no duermo! ¡Y eso que todo ha salido muy bien!". Y haciendo un símil culinario destaca que a él le va "la cocina sencilla y sin salsas; la los grandes restaurantes, mejor solo muy de tanto en tanto".

El espectáculo dura cerca de tres horas con descanso incluido, similar a un menú desgustación.

Solidaridad con las víctimas de Palestina En la primera rueda de prensa de la temporada Julio Manrique, director del Teatre Lliure ha querido pronunciarse públicamente respecto al brutal y absolutamente injustificable genocidio que sufre el pueblo de Gaza en manos del ejército de Israel y denunciar la vulneración cruel y sistemática de los derechos humanos en Palestina. "Como otras muchas personas e instituciones, sentimos que el silencio nos haría cómplices de la barbarie y os anunciamos que estamos estudiando posibles acciones de protesta y solidaridad con las víctimas, tanto de la mano del resto del sector de las artes escénicas, como iniciativa de nuestro propio teatro", ha explicado Manrique. Sobre este tema Rigola criticó la escasa presencia en las manifestaciones en solidaridad con Palestina. "He ido a algunas y como mucho hay 10.000 personas cuando en el Sónar que tiene lazos con un fondo israelí van más de 160.000".