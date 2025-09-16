Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Robert Redford a los 89 años | Última hora y reacciones tras la muerte del actor, en directo

Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

Robert Redford: las mujeres y las tragedias que marcaron la vida del rubio 'sex symbol' de Hollywood

Robert Redford, en una imagen de octubre de 1976.

Robert Redford, en una imagen de octubre de 1976. / ARCHIVO EFE

El actor y director estadounidense Robert Redford ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete. Aunque no se ha especificado la causa, el actor ha fallecido durmiendo. Se encontraba en Utah.

