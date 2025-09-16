Muere Robert Redford a los 89 años | Última hora y reacciones tras la muerte del actor, en directo

En Directo
El actor y director estadounidense Robert Redford ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete. Aunque no se ha especificado la causa, el actor ha fallecido durmiendo. Se encontraba en Utah.
Comunicado de Meryl Streep
"Uno de los leones ha fallecido", ha declarado Meryl Streep, su coprotagonista en la película de 1985 'Memorias de África', en un comunicado enviado a la AFP. "Descansa en paz, mi querido amigo", ha añadido la actriz estadounidense.
Trump lamenta su muerte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este martes la muerte de Redford. "Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor", dijo Trump a la prensa cuando partía de la Casa Blanca y un periodista le informó de la muerte del actor. "Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande".
Su último trabajo como actor fue en 'Avengers'
Su último trabajo como actor en pantalla fue en “Avengers: Endgame” de 2019, en el que repitió su papel del secretario Alexander Pierce y se unió a varios otros veteranos intérpretes en esta saga de Marvel como Michael Douglas y Tilda Swinton.
Robert Redford tenía 89 años y ha fallecido durmiendo
"Pocos hombres han sido más influyentes", ha escrito Jaume Ripoll, confundador y director de Filmin, en X
"Pocos hombres han sido más influyentes en la historia del cine: estrella, actor, director y padre de Sundance. Me gustan tantas películas de Robert Redford que no sé ni por dónde empezar.
El golpe, Gente corriente, Los tres días del cóndor, Todos los hombres del presidente..."
