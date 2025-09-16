Nuevo tráiler del 'biopic' de Springsteen: el Boss y Jon Landau, solos contra el mundo para sacar adelante 'Nebraska'

"Parece que siempre estoy huyendo de algo. El pasado me pisa los talones", dice Jeremy Allen White en el papel de Bruce Springsteen en el nuevo tráiler de 'Springsteen: deliver me from nowhere'. La película dirigida por Scott Cooper, que se estrenará en cines el 24 de octubre, se centra en la creación del álbum 'Nebraska' (1982).

El avance presenta al artista en un momento vital bajo. Además, su compañía discográfica desconfía del proyecto del 'Boss' de publicar un disco grabado solo por él en su casa. Una grabación doméstica, eminentemente acústica y sombría no era lo que nadie esperaba de un Springsteen requeteconsagrado por el desbordante álbum doble 'The river' (1980). Por suerte, a su lado estaba el mánager Jon Landau, interpretado en el filme por Jeremy Strong. "Lo sacaremos", le asegura a Springsteen en el tráiler. "No tiene que ser perfecto. Solo quiero que me cuadre", resume el artista.

Encrucijada

"'Nebraska' es donde Bruce eligió la verdad por encima de las expectativas, una elección que aún resuena en todo lo que ha escrito desde entonces -considera el director de 'Springsteen: deliver me from nowhere'-. En esa encrucijada, podría haber perseguido las luces brillantes y el rugido de los estadios, pero en lugar de eso se volvió hacia su interior, armado solo con el silencio, una grabadora de cuatro pistas y el valor de enfrentarse a sí mismo. Que él me haya confiado la tarea de contar esa historia, el capítulo más vulnerable de su vida es el mayor honor que he tenido como cineasta".

Dos años bajo la lupa

El filme cuenta con el visto bueno de Springsteen, que señala: "Esta película toma un par de años de mi vida y los examina muy de cerca, una época en la que hice 'Nebraska' y pasé por algunas dificultades personales". Y añade: "Estoy muy agradecido a Jeremy Allen White y a todo el reparto por sus maravillosas y conmovedoras interpretaciones, y a Scott Cooper, uno de los colaboradores más generosos con los que he trabajado".

Jeremy Allen White, en 'Springsteen: deliver me from nowhere' / Archivo

'Springsteen: deliver me from nowhere' es una adaptación del libro homónimo de Warren Zanes, guitarrista de The Del Fuegos. Además de por Jeremy Allen White en el papel de Springsteen y Jeremy Strong en el de Landau, está interpreada por Paul Walter Hauser como el técnico de guitarras Mike Batlan; Odessa Young como Faye; Stephen Graham como el padre de Springsteen, Doug; Gaby Hoffman como la madre de Springsteen, Adele; y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia Al Teller.

La película incluye una banda sonora original del compositor Jeremiah Fraites, fotografía de Masanobu Takayanagi, diseño de producción de Stefania Cella, diseño de vestuario de Kasia Walicka-Maimone y montaje de Pamela Martin.