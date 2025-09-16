¿Leonardo o Michelangelo? El gran duelo artístico resurge 500 años después en el metaverso

La eterna rivalidad entre las dos grandes figuras del Renacimiento revive en Barcelona 500 años después con la nueva exposición inmersiva del Ideal, que se inaugura al público mañana, 17 de septiembre. Se trata de la producción más ambiciosa hasta la fecha del centro de artes digitales barcelonés, un homenaje al duelo artístico más legendario de la historia del arte y un viaje inmersivo al corazón de Florencia.

Con el estreno de esta exhibición, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti se vuelven a ver las caras de nuevo medio milenio después. Un cara a cara que revive en una muestra que imagina cómo habría sido el desenlace del mayor duelo artístico de la historia. Y aunque tuviesen maneras muy diferentes de entender el arte, su pensamiento y su forma de transformar el arte se han extendido desde el Renacimiento hasta nuestros días, dónde ambos continúan inspirando, día a día, a miles de creadores de todo el mundo.

'Leonardo versus Michelangelo': nueva experiencia inmersiva en Ideal de Barcelona / JORDI OTIX

Entre la ficción y el respaldo histórico

Se trata de una exposición que combina innovación tecnológica con rigor histórico. “Para nosotros, el rigor histórico es fundamental; para ello hemos trabajado con especialistas como la historiadora Anna Pou y con equipos de expertos que aportan profundidad y seriedad a nuestro trabajo", señala el director de la muestra, Jordi Sellas. A lo que al mismo tiempo añade: “Pero también nos permitimos jugar con la ficción, con el pasado, para imaginar qué habría ocurrido si esta gran competición hubiese tenido un desenlace”.

La exposición se inspira en el histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia. Sin embargo, ninguno de los dos terminó su obra, dejando abierta la eterna pregunta: ¿quién fue el mejor?

Pero la propuesta ofrece mucho más que un simple duelo. La muestra invita a un viaje inmersivo por las obras de Leonardo y Michelangelo desde una perspectiva digital contemporánea, adentrándose en sus mundos a través de una óptica 3D. El recorrido incluye la proyección de una película inmersiva 3D, una sala de realidad virtual 360º y un espacio en el metaverso en el que el visitante podrá caminar a escala real alrededor de esculturas y salas pintadas por los artistas. Todo ello en un itinerario de más de 2.000 m2 distribuidos en ocho salas, que repasa sus vidas, el contexto de una Florencia renacentista, sus talleres, sus obras y el legado que dejaron a la posteridad.

El desempate final: ¿Leonardo o Michelangelo?

Desde Ideal han querido resolver de una vez por todas esta disputa histórica. La exhibición introduce al visitante a revivir la mayor competición artística de todos los tiempos y a aventurarse a decidir quién de los dos merece ser el verdadero ganador.

Según el director, la intención es poner al espectador en el centro de la experiencia: “Queremos que se adentre en la historia y tome partido en la solución de este debate”. Y es que tras descubrir esta “fascinante” rivalidad, el equipo del Ideal quiso trasladarla al público en forma de una experiencia interactiva única: “Queríamos que fuera el visitante quien decidiera quién gana esta batalla artística que en su día quedó inconclusa”.

Tras acumular más de ocho millones de visitantes en sus distintas producciones alrededor del mundo, Ideal regresa a su “ciudad laboratorio”, Barcelona, con su proyecto más ambicioso. Una propuesta que, además, rinde homenaje a su primera muestra, “Ficció i memòria” (2019), reafirmando su apuesta por “ficcionar el pasado” a través de las artes digitales. El propósito, subraya su director, es sorprender y enseñar al mismo tiempo: “Que el público salga con la sensación de haber aprendido mucho más de lo que sabía al entrar”.

“El arte, la cultura y la belleza no son aburridos: son apasionantes. Lo que marca la diferencia es el modo en que se presentan. Y nosotros estamos convencidos de que las artes digitales deben hacer disfrutar al público todavía más del arte”, comparte Sellas.

La exposición permanecerá abierta hasta Semana Santa y las entradas ya están disponibles a través de su página web.