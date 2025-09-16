Dos miradas de lujo sobre el Sexenni de Morella, unidas en un libro solidario

Morella, en la comarca valenciana de Els Ports, vibra cada seis años con la celebración del Sexenni, una fiesta popular en honor de la Mare de Déu de Vallivana que se remonta al siglo XVII y que tiene lugar a finales del mes de agosto. Sus vecinos se vuelcan en la celebración, que transforma la localidad e impacta profundamente en el espíritu de sus habitantes y de los visitantes que acuden a Morella en esas fechas.

Desde hace años hay dos miradas privilegiadas que han retratado de cerca el Sexenni. Son las de Julio Carbó (fotógrafo y editor gráfico de EL PERIÓDICO durante casi 35 años) y Miguel Ángel Troncho (fotógrafo y diseñador gráfico). Ambas visiones sobre la celebración acaban de unirse en un proyecto solidario en forma de libro de fotografía. Se llama Essència Sexennal / De 6 en 6 y son dos libros en uno. Por un lado del ejemplar se observa el proyecto de Carbó y, por el otro, al dar la vuelta al libro, brilla la visión de Troncho. Ambos, vecinos de Morella, colegas de profesión tras la cámara y también amigos, complementan sus puntos de vista y ofrecen un todo emocionante sobre la fiesta.

Miguel Sorríbes Ortí, represantando a Sant Juan y el cordero de Dios. / Julio Carbó

“La propuesta de hacer este trabajo conjunto salió de Ernest Querol, del Centre d’Estudis dels Ports”, explica Julio Carbó. “Tanto Miguel Ángel Troncho como yo, de manera individual, le planteamos la idea de que queríamos trabajar el tema del Sexenni a través de retratos de los protagonistas de la fiesta”, añade. “Fue él quien lanzó la posibilidad de juntar ambos trabajos al ver que eran complementarios y sabiendo que éramos amigos y que teníamos claro que sería un trabajo solidario”, concluye Carbó. El importe recogido con la venta del libro va destinado a la Residencia de la Tercera Edad de Morella. “Todo fue muy fácil, a partir de ahí. Es una maravilla compartir proyectos y sueños con otros fotógrafos”, dice Carbó.

Retratos y dos puntos de vista

‘Essència Sexennal’, de Julio Carbó, recoge una colección de retratos de protagonistas del Sexenni pero llevados a cabo en un momento distinto a la celebración de la fiesta. Se trata, así, de una deconstrucción visual del Sexenni, de una mirada profunda y artística que, más allá de documentar la tradición, reinterpreta sus símbolos y rituales a través de cuidadísimos retratos de los principales protagonistas de la fiesta. Cuidados, por la precisa elección del lugar para hacer la foto, del momento de la realización, de la luz a utilizar. El resultado son pequeños cuadros escritos con luz. Cada una de las fotos de Carbó forma tándem con un texto manuscrito por el mismo retratado, aportando un toque aún más personal, si cabe, a la obra.

Presentación del libro 'Essència Sexennal' y 'De 6 en 6', el 8 de agosto del 2025. / EDUARDO MANERO

La temática de ‘De 6 en 6’, de Miguel Ángel Troncho, pretende dar una perspectiva histórica de la fiesta y presenta una colección de retratos de los dos últimos Sexennis y anuncios tomados durante la celebración y emparejados de dos en dos. En este caso, Troncho ha revisado a fondo su archivo de los últimos años y ha trabajado con cuidado para encontrar parejas de imágenes que dieran un sentido más allá de las fotos sueltas y que, a la vez, fueran testimonio vivo del Sexenni.

Mejoras para la residencia

El libro ‘Essència Sexennal / De 6 en 6’ vio la luz a través de un Verkami, ha sido diseñado por el mismo Miguel Ángel Troncho, y todos los beneficios del proyecto se destinan a la Residencia de la Tercera Edad de Morella, como reconocimiento a su labor social y solidaria. Es en la residencia, precisamente, donde se puede seguir comprando el ejemplar. La finalidad solidaria del proyecto está dando sus frutos. Con las ventas ya se han recogido unos 5.000 euros que en la residencia utilizarán para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Los trabajos han podido verse también en una exposición en el Ajuntament de Morella a lo largo de este verano y, próximamente, se exhibirán también en otras ciudades y festivales.