El Festival de Jazz destapa sus 48 conciertos: de Snarky Puppy a Laurie Anderson

El Festival de Jazz de Barcelona se prepara para colmar los escenarios barceloneses con sus propuestas asociadas tanto a este género afroamericano como al flamenco (a través de la parcela De Cajón!) y otras sonoridades. Son 48 conciertos que arrancarán el 10 de octubre en el Palau con el singular homenaje a Ella Fitzgerald (en el 60º aniversario de sus actuaciones en el mismo escenario modernista) a cargo de la Barcelona Jazz Orquestra con Tricia Boutté, carismática voz de la escena de Nueva Orleans, un espectáculo que se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en colaboración con la fundación Som Via.

En su 57ª edición, bajo el lema ‘Prou soroll, comença el jazz’, alusión a las turbulencias mundanas que nos envuelven, el festival ofrece a figuras internacionales como la artista de vanguardia Laurie Anderson, que presentará su espectáculo ‘X²’ en el Auditori (10 de noviembre), así como el jazz latino de Chucho Valdés Royal Quartet (14, Palau). También a la heterodoxa banda tejana Snarky Puppy (9 de febrero, Auditori), el pianista armenio Tigran Hamasyan (10 de noviembre, Paral·lel 62) y la cantante neoyorkina Janis Siegel, excomponente histórica del grupo, ya disuelto, The Manhattan Transfer, que actuará en tándem con el pianista Yaron Gershovsky (6 de noviembre, Conservatori del Liceu).

Producciones exclusivas

Andrea Motis se presentará por duplicado: en el Palau (15 de noviembre) con los Barcelona Gospel Messengers, en homenaje a Amy Winehouse en una producción exclusiva, y el Paral·lel 62 (cerrando el festival el 1 de marzo de 2026) con su Guitar Trio. En el Conservatori del Liceu, propuestas como el tándem de Leonor Watling con Leo Sidran (30 de octubre), la cantante portuguesa Lina con el pianista menorquín Marco Mezquida (21 de noviembre) y los pianos de Dorantes y Moisés P. Sánchez (27). Por primera vez, la parcela ‘Retrat d’artista’ no la protagonizará un solista, sino un grupo, La Vella Dixieland, que ofrecerá cuatro conciertos con distintos invitados de diversas generaciones, entre el 11 de octubre y el 4 de diciembre, en las salas Jamboree 3 y La Paloma, para conmemorar su 45º aniversario.

Será importante el peso del flamenco, encuadrado en el ciclo De Cajón!, que reserva a voces del calibre de Miguel Poveda, que ofrecerá el concierto ‘Distinto’, único para el festival, con dirección artística de Joan Albert Amargós y colaboradores como la Cobla Principal del Llobregat, en el 20º aniversario de su álbum de poemas en catalán ‘Desglaç’ (15 de octubre, Liceu), así como José Mercé (‘Canta a Manuel Alejandro’, 7 de noviembre, Palau), Soleá Morente (24 de noviembre, Conservatori del Liceu) e Israel Fernández con El Relojero (26 de noviembre, Paral·lel 62). Este “festival dentro del festival” ofrece a guitarristas de élite como son Tomatito, que recibirá la Medalla d’Or de la muestra (24 de octubre, Palau), Rafael Riqueni (29 de noviembre, Conservatori del Liceu) y Yerai Cortés (9 de diciembre, Palau).

El cartel ofrece el tradicional programa de clases magistrales, un total de 14, con el mecenazgo de la Fundació Ferrer Música, en el Conservatori del Liceu, a cargo de figuras del cartel como Leonor Watling y Leo Sidran, Janis Siegel y Yaron Gershovsky, o Lina y Marco Mezquida. Con todo ello, el Festival de Jazz pone en circulación más de 60.000 entradas, de las cuales ya se han vendido 16.000, según la promotora The Project.