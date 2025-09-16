Espido Freire gana el XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes con una 'Guía de lugares que ya no existen'

La escritora vasca Espido Freire, ganadora este lunes del XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, dotado con 25.000 euros, con su ensayo 'Guía de lugares que ya no existen', cree que "la literatura solo sobrevivirá al ChatGPT si preserva el estilo".

Tras conocerse el fallo, la escritora, que destila en la obra ganadora, como en todos sus libros, una vis lírica, ha asegurado que "en los últimos tiempos hay una tendencia en muchos autores a renunciar al estilo, que coincide con el deseo del público, prefiere el mero entretenimiento, algo que es lícito".

En la dirección de sus másteres de creación literaria ha podido comprobar que "los jóvenes autores se han entregado al deseo de placer del destinatario".

En su opinión "preservar el estilo es la única forma de sobrevivir al ChatGPT y a la IA (inteligencia artificial)", tecnologías que "tienden a unificar y triturar el estilo, porque adivinan qué quiere el lector para dárselo".

Por esa razón, Espido Freire cree que "el estilo es la vanguardia de esa batalla".

En 'Guía de lugares que ya no existen', la autora plantea en "un ensayo de autoficción" varios recorridos, inspirados en otros tantos viajes realizados por ella, para los cuales parte del "territorio de la melancolía, la nostalgia y la morriña".

Aunque nacida en el País Vasco, por sus venas corre sangre gallega, y, por tanto, lo primero que hace Espido Freire es tratar de explicar el porqué no nació en la tierra de sus padres".

Se confiesa una viajera, una vocación que comenzó en Barcelona, adonde llegó con 14 años, de camino a Roma para cantar una misa criolla. "En ese momento descubrí que mi destino iba a estar ligado a viajar; y así ha sido, el viaje y la vocación literaria me han conformado".

En el viaje, añade, "se pierden cosas, como el lugar de origen" y el viajero habitual descubre "la creciente despersonalización de los lugares de destino, en los que se pierde lo viejo para ganar algo que no siempre es positivo".

El título del ensayo ganador, que se distribuirá en los hoteles de la cadena Hotusa y que publicará para la cadena de librerías la editorial RBA, alude a que Freire descubrió que "los lugares a los que iba más tendían a desaparecer, desde la imagen de la casa de los abuelos en Galicia".

Precisamente un verano a la vuelta de la casa familiar en Galicia descubrió en su hogar en Llodio como la riada de agosto de 1983 arrasó la zona en la que vivía, origen de los problemas respiratorios que tuvieron muchos niños entonces, entre ellos la propia escritora.

Todos esos recuerdos de infancia y juventud fueron el acicate para "fijar esos recuerdos ahora ya en edad adulta", ha revelado.

Sus experiencias viajeras alrededor de Jane Austen o las Bronte, el libro 'Pájaros que se quedan' de Eduardo Jordá, también Eurostars sobre su experiencia en Estados Unidos, fueron fuentes inspiradoras, confiesa.

En el libro, avanza Freire, hay varios recorridos por España como el Camino de Santiago, la evocación de su propia tierra, y otros destinos en el extranjero, como Inglaterra, Escandinavia o Damasco, o un viaje medio real medio imaginario a bordo del Orient Express, viajes que le han dejado "una marca importante, especialmente porque no podré volver del mismo modo a la primera vez", señala.

Espido Freire siente "una debilidad" por la literatura de viajes del siglo XIX, con los autores ingleses y alemanes, que ofrecían su visión de España, pero también del Grand Tour, Mary Shelley, Oscar Wilde, Emilia Pardo Bazán, y entre los contemporáneos Javier Reverte, particularmente su viaje por Irlanda.