Enrique Murillo, el francotirador de la edición: "La industria editorial está en un momento crítico"

Enrique Murillo se presenta en la cubierta de sus memorias como un personaje secundario de la industria editorial española, pero después de una semana disparando titulares, aireando dramáticas revelaciones sobre liquidaciones y triquiñuelas y, en fin, denunciando las más vergonzosas vergüenzas del sector, lo suyo es de papel protagonista y candidatura en firme a todos los premios de la temporada.

Como muestra, la presentación del libro en Laie este martes. Llenazo absoluto y más de un editor al acecho, no fuese a caer su nombre en un descuido. "Hay un buen porcentaje de la edición barcelonesa presente y futura, porque hay muchos de mis alumnos", informa, visiblemente satisfecho, Murillo. Entre el público, Luis Solano (Libros del Asteroide), Julián Viñuales (Libros del Kultrum), Dani Osca (Sajalín), Marcel Ventura (Planeta), por citar unos pocos. También autores (Ignacio Martínez de Pisón, Diego Gándara, Matías Néspolo, Sergio Vila-Sanjuán), expolíticos (Joan Tardà), abogados tertulianos (Xavier Melero) y economistas apocalípticos (Santiago Niño Becerra).

El veredicto de Murillo, sin anestesia, ha debido dejar a más de uno tiritando. "Si hablamos ahora de esta industria editorial que presume de récords, está en un momento crítico. Está apalancada, sobreviviendo a base de crédito, aumentando las novedades de forma que el librero ya no lo soporta, acortando la vida de los libros", asegura en conversación con Miguel Dalmau.

Lector, traductor, paseador de autores, cazador de talentos y pastor de periodistas, además de editor en Planeta, Alfaguara y Anagrama, director de Plaza & Janés, fundador de Los Libros del Lince y director de la revista ‘'El Europeo', Murillo vino al mundo a cambiar la novela y por el camino se topó con 'La conjura de los necios', novela superlativa que, a falta de un autor al que cambiarle la vida, sí que inyectó brío comercial a la editorial que lo publicó.

Él hizo el informe de lectura y consiguió que llegara a España en 1982. "Fue mi gran momento en Anagrama, pero no me subieron el sueldo", ironiza. La novela (póstuma) de John Kennedy Toole, asegura, fue "la columna vertebral" económica de la editorial barcelonesa durante mucho tiempo.

En aquel momento, Murillo seguía empeñado en cambiar la literatura española, pero se le acumulaba el trabajo. "Hacía 40 traducciones para Anagrama y trabajaba en la editorial por las tardes. Así llegaba a fin de mes. Pero como estaba feo que hubiese solo un traductor, utilizaba diferentes nombres", desvela. Pocas sorpresas: como ocurre en 'Personaje secundario', publicado por Trama Editorial, también su paso por el sello de Jorge Herralde y sus relaciones con celebridades del sector capitalizan buena parte de la charla con Dalmau. Salseo literario con nombres y apellidos para despedir el día.

De Carmen Balcells, por ejemplo, recuerda que inventó "la torna": por cada libro de éxito y ventas generosas que se le contrataba, asegura, había que comprarle “otros 12 libros de autores de la agencia que no vendían nada”. Sobre su salida de Anagrama, una pincelada. "Me ofrecieron 60.000 euros de la época para irme a ‘El Europeo’. Tenía 48 años y llevaba 15 sin pagar la Seguridad Social. Solo pedí un contrato”, evoca. Turbulencias laborales que, sin embargo, no le sacan de sus trece. "No hay oficio mejor que este. Leer un texto y ver que ahí hay algo es incomparable", dice.

A sus alumnos les recuerda que "arte y codicia son incompatibles". A los editores presentes en la sala, que 'Personaje secundario' lo han leído dos abogados. Por si las moscas.